https://ria.ru/20220419/priznanie-1784256774.html
У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров
У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров
У России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР после того, как украинская армия усилила обстрелы территорий республик, а сама Украина стала "плацдармом... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:38
2022-04-19T11:38
2022-04-19T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250509_0:145:2315:1447_1920x0_80_0_0_62e70c339c5cdc922cb66f3f472a3efc.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. У России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР после того, как украинская армия усилила обстрелы территорий республик, а сама Украина стала "плацдармом для НАТО", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украинская армия значительно усилила обстрелы тех республик (ДНР и ЛНР - ред.) в нарушение всех режимов прекращения огня, у нас не было выбора, кроме как признать их, подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как часть военной операции с целью защиты жизней", - сказал Лавров во вторник в интервью телеканалу India Today.Он подчеркнул, что во время последних событий Украина стала "плацдармом для НАТО", а Владимир Зеленский делал заявления о том, что страна может рассмотреть возвращение к обладанию ядерным оружием.
https://ria.ru/20220228/donbass-1775508441.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250509_386:0:2315:1447_1920x0_80_0_0_c34fdd991d5ce80af6e41a6783c219d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР