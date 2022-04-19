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У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/priznanie-1784256774.html
У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров
У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров
У России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР после того, как украинская армия усилила обстрелы территорий республик, а сама Украина стала "плацдармом... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:38
2022-04-19T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. У России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР после того, как украинская армия усилила обстрелы территорий республик, а сама Украина стала "плацдармом для НАТО", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украинская армия значительно усилила обстрелы тех республик (ДНР и ЛНР - ред.) в нарушение всех режимов прекращения огня, у нас не было выбора, кроме как признать их, подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как часть военной операции с целью защиты жизней", - сказал Лавров во вторник в интервью телеканалу India Today.Он подчеркнул, что во время последних событий Украина стала "плацдармом для НАТО", а Владимир Зеленский делал заявления о том, что страна может рассмотреть возвращение к обладанию ядерным оружием.
https://ria.ru/20220228/donbass-1775508441.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:38 19.04.2022
 
У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР)
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР). Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. У России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР после того, как украинская армия усилила обстрелы территорий республик, а сама Украина стала "плацдармом для НАТО", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Украинская армия значительно усилила обстрелы тех республик (ДНР и ЛНР - ред.) в нарушение всех режимов прекращения огня, у нас не было выбора, кроме как признать их, подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как часть военной операции с целью защиты жизней", - сказал Лавров во вторник в интервью телеканалу India Today.
Он подчеркнул, что во время последних событий Украина стала "плацдармом для НАТО", а Владимир Зеленский делал заявления о том, что страна может рассмотреть возвращение к обладанию ядерным оружием.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 11:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сирия готова признать ЛНР и ДНР, заявила советник Асада
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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