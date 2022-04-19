https://ria.ru/20220419/priznanie-1784256774.html

У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров

У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022

У России не было выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, заявил Лавров

У России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР после того, как украинская армия усилила обстрелы территорий республик, а сама Украина стала "плацдармом... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:38

2022-04-19T11:38

2022-04-19T11:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250509_0:145:2315:1447_1920x0_80_0_0_62e70c339c5cdc922cb66f3f472a3efc.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. У России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР после того, как украинская армия усилила обстрелы территорий республик, а сама Украина стала "плацдармом для НАТО", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украинская армия значительно усилила обстрелы тех республик (ДНР и ЛНР - ред.) в нарушение всех режимов прекращения огня, у нас не было выбора, кроме как признать их, подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как часть военной операции с целью защиты жизней", - сказал Лавров во вторник в интервью телеканалу India Today.Он подчеркнул, что во время последних событий Украина стала "плацдармом для НАТО", а Владимир Зеленский делал заявления о том, что страна может рассмотреть возвращение к обладанию ядерным оружием.

https://ria.ru/20220228/donbass-1775508441.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр