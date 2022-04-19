https://ria.ru/20220419/priglashenie-1784371653.html
Пашинян пригласил Путина посетить Ереван
Пашинян пригласил Путина посетить Ереван - РИА Новости, 19.04.2022
Пашинян пригласил Путина посетить Ереван
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента России Владимира Путина посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:47
2022-04-19T19:47
2022-04-19T20:38
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента России Владимира Путина посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине года, приглашение было принято, говорится в совместном заявлении двух государственных лидеров по итогам переговоров в Ново-Огарево.По итогам встречи Путин и Пашинян выразили уверенность, что состоявшиеся в Москве переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского многогранного привилегированного союзничества."Н.В. Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный В.В.Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 г. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в документе.РФ и Армения подтвердили готовность наращивать потенциал сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ.Соответствующее заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовано на сайте Кремля.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили глубокую обеспокоенность осложняющейся ситуацией в сфере международной безопасности, говорится в совместном заявлении."Путин и Пашинян выразили глубокую обеспокоенность осложняющейся ситуацией в сфере международной безопасности. В связи с этим стороны намерены и далее укреплять взаимодействие в целях противодействия негативным тенденциям в данной сфере", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что лидеры исходят из того, что "ни одно государство, союз или коалиция не могут и не должны обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств"."Отмечают недопустимость действий, направленных на разрушение архитектуры контроля над вооружениями и на получение односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, что подрывает основополагающий принцип равной и неделимой безопасности, приводит к противоречиям и конфронтации", - добавляется в заявлении.
https://ria.ru/20220419/putin-1784376480.html
https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784339784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, москва, одкб, владимир путин, никол пашинян, армения, россия
19:47 19.04.2022 (обновлено: 20:38 19.04.2022)
Пашинян пригласил Путина посетить Ереван
Премьер Пашинян пригласил президента Путина посетить Ереван
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента России Владимира Путина посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине года, приглашение было принято, говорится в совместном заявлении двух государственных лидеров по итогам переговоров в Ново-Огарево.
По итогам встречи Путин и Пашинян выразили уверенность, что состоявшиеся в Москве
переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского многогранного привилегированного союзничества.
"Н.В. Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный В.В.Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван
в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
во второй половине 2022 г. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в документе.
РФ
и Армения
подтвердили готовность наращивать потенциал сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ.
Соответствующее заявление президента России Владимира Путина
и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны, признавая ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечении региональной стабильности, подтвердили готовность с учетом текущего председательства Армении в Организации активизировать усилия по наращиванию потенциала сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ, совершенствованию механизмов кризисного реагирования Организации, уплотнять координацию и содействовать расширению партнерских связей ОДКБ", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили глубокую обеспокоенность осложняющейся ситуацией в сфере международной безопасности, говорится в совместном заявлении.
"Путин и Пашинян выразили глубокую обеспокоенность осложняющейся ситуацией в сфере международной безопасности. В связи с этим стороны намерены и далее укреплять взаимодействие в целях противодействия негативным тенденциям в данной сфере", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что лидеры исходят из того, что "ни одно государство, союз или коалиция не могут и не должны обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств".
"Отмечают недопустимость действий, направленных на разрушение архитектуры контроля над вооружениями и на получение односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, что подрывает основополагающий принцип равной и неделимой безопасности, приводит к противоречиям и конфронтации", - добавляется в заявлении.