https://ria.ru/20220419/priglashenie-1784371653.html

Пашинян пригласил Путина посетить Ереван

Пашинян пригласил Путина посетить Ереван - РИА Новости, 19.04.2022

Пашинян пригласил Путина посетить Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента России Владимира Путина посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:47

2022-04-19T19:47

2022-04-19T20:38

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента России Владимира Путина посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине года, приглашение было принято, говорится в совместном заявлении двух государственных лидеров по итогам переговоров в Ново-Огарево.По итогам встречи Путин и Пашинян выразили уверенность, что состоявшиеся в Москве переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского многогранного привилегированного союзничества."Н.В. Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный В.В.Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 г. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в документе.РФ и Армения подтвердили готовность наращивать потенциал сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ.Соответствующее заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовано на сайте Кремля.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили глубокую обеспокоенность осложняющейся ситуацией в сфере международной безопасности, говорится в совместном заявлении."Путин и Пашинян выразили глубокую обеспокоенность осложняющейся ситуацией в сфере международной безопасности. В связи с этим стороны намерены и далее укреплять взаимодействие в целях противодействия негативным тенденциям в данной сфере", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что лидеры исходят из того, что "ни одно государство, союз или коалиция не могут и не должны обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств"."Отмечают недопустимость действий, направленных на разрушение архитектуры контроля над вооружениями и на получение односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, что подрывает основополагающий принцип равной и неделимой безопасности, приводит к противоречиям и конфронтации", - добавляется в заявлении.

https://ria.ru/20220419/putin-1784376480.html

https://ria.ru/20220419/pashinyan-1784339784.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ереван, москва, одкб, владимир путин, никол пашинян, армения, россия