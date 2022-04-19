https://ria.ru/20220419/pozhar-1784249898.html

В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри

В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри - РИА Новости, 19.04.2022

В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:11

2022-04-19T11:11

2022-04-19T11:34

происшествия

россия

renault logan

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Семнадцатого апреля на улице Полевой Приокского района найден автомобиль Renault Logan, в котором находились тела двух человек."С целью установления обстоятельств гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Расследование продолжатся", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20220418/dtp-1784100984.html

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, renault logan, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)