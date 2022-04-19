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В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри
В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри - РИА Новости, 19.04.2022
В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:11
2022-04-19T11:11
2022-04-19T11:34
происшествия
россия
renault logan
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Семнадцатого апреля на улице Полевой Приокского района найден автомобиль Renault Logan, в котором находились тела двух человек."С целью установления обстоятельств гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Расследование продолжатся", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, renault logan, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
11:11 19.04.2022 (обновлено: 11:34 19.04.2022)
В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри
Следователи выясняют причины гибели двух человек в сгоревшей машине в Нижнем Новгороде