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В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри - РИА Новости, 19.04.2022
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В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри
В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри - РИА Новости, 19.04.2022
В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:11
2022-04-19T11:34
происшествия
россия
renault logan
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Семнадцатого апреля на улице Полевой Приокского района найден автомобиль Renault Logan, в котором находились тела двух человек."С целью установления обстоятельств гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Расследование продолжатся", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия
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происшествия, россия, renault logan, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
11:11 19.04.2022 (обновлено: 11:34 19.04.2022)
 
В Нижнем Новгороде нашли сгоревший автомобиль с двумя погибшими внутри

Следователи выясняют причины гибели двух человек в сгоревшей машине в Нижнем Новгороде

© Фото : СК РФ по Нижегородской областиСгоревший автомобиль в Нижнем Новгороде
Сгоревший автомобиль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : СК РФ по Нижегородской области
Сгоревший автомобиль в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Семнадцатого апреля на улице Полевой Приокского района найден автомобиль Renault Logan, в котором находились тела двух человек.
"С целью установления обстоятельств гибели двух человек, тела которых обнаружены в сгоревшем автомобиле, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Расследование продолжатся", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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ПроисшествияРоссияRenault LoganНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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