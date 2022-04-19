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Луценко: пособие на детей от 8 до 17 лет вологжане смогут получать с 1 мая
Луценко: пособие на детей от 8 до 17 лет вологжане смогут получать с 1 мая - РИА Новости, 19.04.2022
Луценко: пособие на детей от 8 до 17 лет вологжане смогут получать с 1 мая
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли во вторник региональный закон о ежемесячной денежной выплате пособия на детей в возрасте от 8 до... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:49
2022-04-19T17:49
2022-04-19T17:49
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
общество
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ВОЛОГДА, 19 апр – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли во вторник региональный закон о ежемесячной денежной выплате пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, которое можно будет получать с 1 мая, сообщает пресс-служба областного парламента."Размер ежемесячной выплаты будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Специалисты будут учитывать доход, имущество в собственности, а также трудовой потенциал семьи", - говорится в сообщении пресс-службы.В Вологодской области в этом году максимальный размер поддержки составит 12 тысяч 398 рублей."Ожидается, что в этом году в Вологодской области мерой поддержки смогут воспользоваться родители более 46 тысяч детей. Новая выплата будет производиться с 1 мая. Из областного бюджета необходимо выделить порядка 1 миллиарда рублей. Предусмотрено, что размер ежемесячной выплаты ежегодно будет пересчитываться с учетом изменения величины прожиточного минимума для детей", - сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Пресс-служба отмечает, что из федерального бюджета в виде субвенции на выплату в 2022 году будет направлено 3,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220303/zakony-1776328881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, общество
ВОЛОГДА, 19 апр – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли во вторник региональный закон о ежемесячной денежной выплате пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, которое можно будет получать с 1 мая, сообщает пресс-служба областного парламента.
"Размер ежемесячной выплаты будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Специалисты будут учитывать доход, имущество в собственности, а также трудовой потенциал семьи", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Вологодской области
в этом году максимальный размер поддержки составит 12 тысяч 398 рублей.
"Ожидается, что в этом году в Вологодской области мерой поддержки смогут воспользоваться родители более 46 тысяч детей. Новая выплата будет производиться с 1 мая. Из областного бюджета необходимо выделить порядка 1 миллиарда рублей. Предусмотрено, что размер ежемесячной выплаты ежегодно будет пересчитываться с учетом изменения величины прожиточного минимума для детей", - сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко
.
Пресс-служба отмечает, что из федерального бюджета в виде субвенции на выплату в 2022 году будет направлено 3,5 миллиарда рублей.