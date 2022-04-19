https://ria.ru/20220419/polovode-1784227494.html
Пик половодья в столичном регионе пройден
Пик половодья в столичном регионе пройден - РИА Новости, 19.04.2022
Пик половодья в столичном регионе пройден
Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:36
2022-04-19T09:36
2022-04-19T09:36
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общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Начавшееся 8 апреля половодье достигло своего пика к 10-11 апреля, несмотря на аномально снежную зиму, гидротехнические сооружения готовы принять все талые воды. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы заполнены на 77%, Вазузской - на 82%, объем сброса держится на уровне 76 кубометров в секунду", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что городские службы заранее подготовили водохранилища и утвердили регламент взаимодействия в период прохождения половодья и паводка. В документе закреплены зоны ответственности различных структур, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды."По прогнозам специалистов, до конца половодья ожидается приток воды в пределах 120- 140 миллионов кубометров. Процесс приема талых вод идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый Москве", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.
https://ria.ru/20220418/moskva-1784059100.html
https://ria.ru/20220418/moskva-1784025467.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Пик половодья в столичном регионе пройден
Заммэра Москвы Бирюков: пик половодья в столичном регионе пройден
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Начавшееся 8 апреля половодье достигло своего пика к 10-11 апреля, несмотря на аномально снежную зиму, гидротехнические сооружения готовы принять все талые воды. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы заполнены на 77%, Вазузской - на 82%, объем сброса держится на уровне 76 кубометров в секунду", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что городские службы заранее подготовили водохранилища и утвердили регламент взаимодействия в период прохождения половодья и паводка. В документе закреплены зоны ответственности различных структур, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.
"По прогнозам специалистов, до конца половодья ожидается приток воды в пределах 120- 140 миллионов кубометров. Процесс приема талых вод идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый Москве", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.