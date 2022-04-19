https://ria.ru/20220419/polovode-1784227494.html

Пик половодья в столичном регионе пройден

Пик половодья в столичном регионе пройден - РИА Новости, 19.04.2022

Пик половодья в столичном регионе пройден

Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:36

2022-04-19T09:36

2022-04-19T09:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40029/38/400293889_0:151:3020:1850_1920x0_80_0_0_8c3ccb741bab0dd85f0498ddaaaa00e4.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Начавшееся 8 апреля половодье достигло своего пика к 10-11 апреля, несмотря на аномально снежную зиму, гидротехнические сооружения готовы принять все талые воды. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы заполнены на 77%, Вазузской - на 82%, объем сброса держится на уровне 76 кубометров в секунду", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что городские службы заранее подготовили водохранилища и утвердили регламент взаимодействия в период прохождения половодья и паводка. В документе закреплены зоны ответственности различных структур, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды."По прогнозам специалистов, до конца половодья ожидается приток воды в пределах 120- 140 миллионов кубометров. Процесс приема талых вод идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый Москве", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.

https://ria.ru/20220418/moskva-1784059100.html

https://ria.ru/20220418/moskva-1784025467.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков