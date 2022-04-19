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Пик половодья в столичном регионе пройден - РИА Новости, 19.04.2022
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Пик половодья в столичном регионе пройден
Пик половодья в столичном регионе пройден - РИА Новости, 19.04.2022
Пик половодья в столичном регионе пройден
Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:36
2022-04-19T09:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Начавшееся 8 апреля половодье достигло своего пика к 10-11 апреля, несмотря на аномально снежную зиму, гидротехнические сооружения готовы принять все талые воды. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы заполнены на 77%, Вазузской - на 82%, объем сброса держится на уровне 76 кубометров в секунду", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что городские службы заранее подготовили водохранилища и утвердили регламент взаимодействия в период прохождения половодья и паводка. В документе закреплены зоны ответственности различных структур, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды."По прогнозам специалистов, до конца половодья ожидается приток воды в пределах 120- 140 миллионов кубометров. Процесс приема талых вод идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый Москве", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.
https://ria.ru/20220418/moskva-1784059100.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
09:36 19.04.2022
 
Пик половодья в столичном регионе пройден

Заммэра Москвы Бирюков: пик половодья в столичном регионе пройден

© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в фотобанкХимкинское водохранилище
Химкинское водохранилище - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / В. Павлов
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Химкинское водохранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Начавшееся 8 апреля половодье достигло своего пика к 10-11 апреля, несмотря на аномально снежную зиму, гидротехнические сооружения готовы принять все талые воды. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы заполнены на 77%, Вазузской - на 82%, объем сброса держится на уровне 76 кубометров в секунду", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Заместитель мэра рассказал, что городские службы заранее подготовили водохранилища и утвердили регламент взаимодействия в период прохождения половодья и паводка. В документе закреплены зоны ответственности различных структур, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.
"По прогнозам специалистов, до конца половодья ожидается приток воды в пределах 120- 140 миллионов кубометров. Процесс приема талых вод идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый Москве", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это делается для предотвращения возможного загрязнения водоисточников.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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