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"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате - РИА Новости, 19.04.2022
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"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате
"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате - РИА Новости, 19.04.2022
"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате
Акция "Бессмертный полк" очно пройдет в Алтайском крае 9 мая после двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:53
2022-04-19T18:04
общество
алтайский край
виктор томенко
день победы
россия
бессмертный полк
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БАРНАУЛ, 19 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" очно пройдет в Алтайском крае 9 мая после двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба регионального правительства."В этом году после двухлетнего перерыва в День Великой Победы вновь в очном формате пройдет масштабная акция "Бессмертный полк". Представители волонтерских организаций окажут помощь жителям Алтайского края в подготовке к праздничному шествию. (Губернатор) Виктор Томенко поручил органам власти региона оказать необходимую помощь в организации проведения шествий "Бессмертного полка" в городах и районах", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в преддверии Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны проведут торжественные мероприятия: "Парад у дома ветерана", выездные концертные программы "Поём всем двором", патриотические акции "Фронтовая бригада".В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
https://ria.ru/20220414/polk-1783493786.html
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общество, алтайский край, виктор томенко, день победы, россия, бессмертный полк
17:53 19.04.2022 (обновлено: 18:04 19.04.2022)
 
"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате

"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате после двухлетнего перерыва

© Алексей СухоруковОнлайн-трансляция акции "Бессмертный полк" на экране смартфона
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк на экране смартфона
© Алексей Сухоруков
Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк" на экране смартфона. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 19 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" очно пройдет в Алтайском крае 9 мая после двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом году после двухлетнего перерыва в День Великой Победы вновь в очном формате пройдет масштабная акция "Бессмертный полк". Представители волонтерских организаций окажут помощь жителям Алтайского края в подготовке к праздничному шествию. (Губернатор) Виктор Томенко поручил органам власти региона оказать необходимую помощь в организации проведения шествий "Бессмертного полка" в городах и районах", - говорится в сообщении.
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:37
В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка"
Также сообщается, что в преддверии Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны проведут торжественные мероприятия: "Парад у дома ветерана", выездные концертные программы "Поём всем двором", патриотические акции "Фронтовая бригада".
В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
 
ОбществоАлтайский крайВиктор ТоменкоДень ПобедыРоссияБессмертный полк
 
 
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