17:53 19.04.2022 (обновлено: 18:04 19.04.2022)
"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате
"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате после двухлетнего перерыва
© Алексей СухоруковОнлайн-трансляция акции "Бессмертный полк" на экране смартфона
© Алексей Сухоруков
Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк" на экране смартфона. Архивное фото
БАРНАУЛ, 19 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" очно пройдет в Алтайском крае 9 мая после двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом году после двухлетнего перерыва в День Великой Победы вновь в очном формате пройдет масштабная акция "Бессмертный полк". Представители волонтерских организаций окажут помощь жителям Алтайского края в подготовке к праздничному шествию. (Губернатор) Виктор Томенко поручил органам власти региона оказать необходимую помощь в организации проведения шествий "Бессмертного полка" в городах и районах", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в преддверии Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны проведут торжественные мероприятия: "Парад у дома ветерана", выездные концертные программы "Поём всем двором", патриотические акции "Фронтовая бригада".
В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.