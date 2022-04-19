https://ria.ru/20220419/polk-1784352654.html

"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате

"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате - РИА Новости, 19.04.2022

"Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае в очном формате

Акция "Бессмертный полк" очно пройдет в Алтайском крае 9 мая после двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:53

2022-04-19T17:53

2022-04-19T18:04

общество

алтайский край

виктор томенко

день победы

россия

бессмертный полк

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БАРНАУЛ, 19 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" очно пройдет в Алтайском крае 9 мая после двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба регионального правительства."В этом году после двухлетнего перерыва в День Великой Победы вновь в очном формате пройдет масштабная акция "Бессмертный полк". Представители волонтерских организаций окажут помощь жителям Алтайского края в подготовке к праздничному шествию. (Губернатор) Виктор Томенко поручил органам власти региона оказать необходимую помощь в организации проведения шествий "Бессмертного полка" в городах и районах", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в преддверии Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны проведут торжественные мероприятия: "Парад у дома ветерана", выездные концертные программы "Поём всем двором", патриотические акции "Фронтовая бригада".В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

https://ria.ru/20220414/polk-1783493786.html

алтайский край

россия

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Екатерина Зайцева

общество, алтайский край, виктор томенко, день победы, россия, бессмертный полк