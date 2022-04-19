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МИД Черногории извинился за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией - РИА Новости, 19.04.2022
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МИД Черногории извинился за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией
МИД Черногории извинился за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией - РИА Новости, 19.04.2022
МИД Черногории извинился за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией
В посольстве России в Черногории сообщили РИА Новости, что потребовали от МИД страны разъяснений в связи сообщением в соцсетях о "разрыве дипотношений",... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:24
2022-04-19T10:30
в мире
санкции в отношении россии
черногория
признание днр и лнр в россии
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. В посольстве России в Черногории сообщили РИА Новости, что потребовали от МИД страны разъяснений в связи сообщением в соцсетях о "разрыве дипотношений", черногорское внешнеполитическое ведомство уже извинилось за "грубую ошибку" в публикации об ограничительных мерах.Власти Черногории после нескольких неудачных попыток утвердили 8 апреля пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, ранее приняли решение о высылке четырех российских дипломатов. Глава МИД республики Джордже Радулович в понедельник провел заседание с координационным советом по имплементации ограничительных мер. Целью мероприятия было довести задачи конкретным ведомствам, ответственным за их применение. При этом сам глава МИД находится в открытых противоречиях с премьером Здравко Кривокапичем, правительство давно работает в техническом мандате, ожидается избрание нового кабмина.В сообщении черногорского МИД в Twitter в ночь на вторник были перечислены все ограничительные меры, предусмотренные законом. Первой среди них указан разрыв дипломатических отношений."Мы потребовали от МИД Черногории разъяснения в связи с публикацией в Twitter, где говорится о разрыве дипотношений", - заявили агентству в диппредставительстве РФ.В соцсетях министерства уже в ночь на вторник появилось извинение с уточнением."Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу... В продолжении ссылка на корректное заявление министра Радуловича, который конкретно говорил о трех принятых решениях. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал виды ограничительных мер согласно закону, а не как это было ошибочно указано в первоначальном сообщении", - указал черногорский МИД в микроблоге.Правительство Черногории на заседаниях в марте не могло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20220418/mid-1784118002.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/1783230914.html
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в мире, санкции в отношении россии, черногория, признание днр и лнр в россии
10:24 19.04.2022 (обновлено: 10:30 19.04.2022)
 
МИД Черногории извинился за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией

МИД Черногории извинился за ошибочный пост в соцсетях о разрыве дипотношений с Россией

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкФлаг Черногории
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. В посольстве России в Черногории сообщили РИА Новости, что потребовали от МИД страны разъяснений в связи сообщением в соцсетях о "разрыве дипотношений", черногорское внешнеполитическое ведомство уже извинилось за "грубую ошибку" в публикации об ограничительных мерах.
Власти Черногории после нескольких неудачных попыток утвердили 8 апреля пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, ранее приняли решение о высылке четырех российских дипломатов. Глава МИД республики Джордже Радулович в понедельник провел заседание с координационным советом по имплементации ограничительных мер. Целью мероприятия было довести задачи конкретным ведомствам, ответственным за их применение. При этом сам глава МИД находится в открытых противоречиях с премьером Здравко Кривокапичем, правительство давно работает в техническом мандате, ожидается избрание нового кабмина.
В сообщении черногорского МИД в Twitter в ночь на вторник были перечислены все ограничительные меры, предусмотренные законом. Первой среди них указан разрыв дипломатических отношений.
"Мы потребовали от МИД Черногории разъяснения в связи с публикацией в Twitter, где говорится о разрыве дипотношений", - заявили агентству в диппредставительстве РФ.
В соцсетях министерства уже в ночь на вторник появилось извинение с уточнением.
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"Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу... В продолжении ссылка на корректное заявление министра Радуловича, который конкретно говорил о трех принятых решениях. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал виды ограничительных мер согласно закону, а не как это было ошибочно указано в первоначальном сообщении", - указал черногорский МИД в микроблоге.
Правительство Черногории на заседаниях в марте не могло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.
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