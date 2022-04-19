https://ria.ru/20220419/politika-1784238045.html

МИД Черногории извинился за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией

МИД Черногории извинился за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией - РИА Новости, 19.04.2022

МИД Черногории извинился за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией

В посольстве России в Черногории сообщили РИА Новости, что потребовали от МИД страны разъяснений в связи сообщением в соцсетях о "разрыве дипотношений",... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:24

2022-04-19T10:24

2022-04-19T10:30

в мире

санкции в отношении россии

черногория

признание днр и лнр в россии

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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. В посольстве России в Черногории сообщили РИА Новости, что потребовали от МИД страны разъяснений в связи сообщением в соцсетях о "разрыве дипотношений", черногорское внешнеполитическое ведомство уже извинилось за "грубую ошибку" в публикации об ограничительных мерах.Власти Черногории после нескольких неудачных попыток утвердили 8 апреля пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, ранее приняли решение о высылке четырех российских дипломатов. Глава МИД республики Джордже Радулович в понедельник провел заседание с координационным советом по имплементации ограничительных мер. Целью мероприятия было довести задачи конкретным ведомствам, ответственным за их применение. При этом сам глава МИД находится в открытых противоречиях с премьером Здравко Кривокапичем, правительство давно работает в техническом мандате, ожидается избрание нового кабмина.В сообщении черногорского МИД в Twitter в ночь на вторник были перечислены все ограничительные меры, предусмотренные законом. Первой среди них указан разрыв дипломатических отношений."Мы потребовали от МИД Черногории разъяснения в связи с публикацией в Twitter, где говорится о разрыве дипотношений", - заявили агентству в диппредставительстве РФ.В соцсетях министерства уже в ночь на вторник появилось извинение с уточнением."Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу... В продолжении ссылка на корректное заявление министра Радуловича, который конкретно говорил о трех принятых решениях. Министр Радулович на закрытой части заседания упоминал виды ограничительных мер согласно закону, а не как это было ошибочно указано в первоначальном сообщении", - указал черногорский МИД в микроблоге.Правительство Черногории на заседаниях в марте не могло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.

https://ria.ru/20220418/mid-1784118002.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/1783230914.html

черногория

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, черногория, признание днр и лнр в россии