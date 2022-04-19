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Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии - РИА Новости, 19.04.2022
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Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии
Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии - РИА Новости, 19.04.2022
Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии
Верховный суд Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похищал людей под видом доставки их в реабилитационный центр для... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:31
2022-04-19T10:31
происшествия
республика башкортостан
чишминский район
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похищал людей под видом доставки их в реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков, сообщили в прокуратуре региона."Подсудимый полностью признал свою вину, материалы в отношении других членов группы выделены в отдельное производство и находятся в стадии судебного разбирательства. Он признан виновным в похищении человека. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы", - рассказали в надзорном ведомстве.В суде установлено, что подсудимый зарегистрировал ООО "Сохрани себя" для оказания услуг с обеспечением проживания. Коммерсант и его подельник в Уфимском и Чишминском районах в арендованных двухэтажных коттеджах организовали центр по реабилитации больных алкогольной или наркотической зависимостью, информирует ведомство.Отмечается, что потом в свою деятельность они вовлекли еще семь человек."С апреля 2019 по март 2020 года соучастники принудительно доставили четверых граждан в реабилитационный центр, лишив свободы. К ним систематически применялись физическое и морально-психологическое воздействие путем привязывания к кровати, обливания холодной водой, унижения личности. На окнах были установлены металлические решетки, оконные ручки демонтированы, забор и входная дверь заперты на замки", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры региона, неправомерная деятельность была пресечена полицией.
https://ria.ru/20220405/sud-1781815330.html
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республика башкортостан
чишминский район
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происшествия, республика башкортостан, чишминский район, следственный комитет россии (ск рф)
10:31 19.04.2022
 
Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии

Житель Башкирии, похищавший людей под видом лечения алкоголизма, получил три года колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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УФА, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похищал людей под видом доставки их в реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков, сообщили в прокуратуре региона.
"Подсудимый полностью признал свою вину, материалы в отношении других членов группы выделены в отдельное производство и находятся в стадии судебного разбирательства. Он признан виновным в похищении человека. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы", - рассказали в надзорном ведомстве.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:36
Дело о похищении 12-летней девочки из Бийска передали в суд
В суде установлено, что подсудимый зарегистрировал ООО "Сохрани себя" для оказания услуг с обеспечением проживания. Коммерсант и его подельник в Уфимском и Чишминском районах в арендованных двухэтажных коттеджах организовали центр по реабилитации больных алкогольной или наркотической зависимостью, информирует ведомство.
Отмечается, что потом в свою деятельность они вовлекли еще семь человек.
"С апреля 2019 по март 2020 года соучастники принудительно доставили четверых граждан в реабилитационный центр, лишив свободы. К ним систематически применялись физическое и морально-психологическое воздействие путем привязывания к кровати, обливания холодной водой, унижения личности. На окнах были установлены металлические решетки, оконные ручки демонтированы, забор и входная дверь заперты на замки", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры региона, неправомерная деятельность была пресечена полицией.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 06:14
В Приморье задержали третьего похитителя людей из-за пенсий
 
ПроисшествияРеспублика БашкортостанЧишминский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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