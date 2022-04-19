https://ria.ru/20220419/pokhischenie-1784239972.html
Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии
Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии - РИА Новости, 19.04.2022
Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии
Верховный суд Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похищал людей под видом доставки их в реабилитационный центр для... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:31
2022-04-19T10:31
2022-04-19T10:31
происшествия
республика башкортостан
чишминский район
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похищал людей под видом доставки их в реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков, сообщили в прокуратуре региона."Подсудимый полностью признал свою вину, материалы в отношении других членов группы выделены в отдельное производство и находятся в стадии судебного разбирательства. Он признан виновным в похищении человека. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы", - рассказали в надзорном ведомстве.В суде установлено, что подсудимый зарегистрировал ООО "Сохрани себя" для оказания услуг с обеспечением проживания. Коммерсант и его подельник в Уфимском и Чишминском районах в арендованных двухэтажных коттеджах организовали центр по реабилитации больных алкогольной или наркотической зависимостью, информирует ведомство.Отмечается, что потом в свою деятельность они вовлекли еще семь человек."С апреля 2019 по март 2020 года соучастники принудительно доставили четверых граждан в реабилитационный центр, лишив свободы. К ним систематически применялись физическое и морально-психологическое воздействие путем привязывания к кровати, обливания холодной водой, унижения личности. На окнах были установлены металлические решетки, оконные ручки демонтированы, забор и входная дверь заперты на замки", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры региона, неправомерная деятельность была пресечена полицией.
https://ria.ru/20220405/sud-1781815330.html
https://ria.ru/20220319/pensii-1778971313.html
республика башкортостан
чишминский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан, чишминский район, следственный комитет россии (ск рф)
Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии
Житель Башкирии, похищавший людей под видом лечения алкоголизма, получил три года колонии
УФА, 19 апр – РИА Новости.
Верховный суд Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похищал людей под видом доставки их в реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков, сообщили
в прокуратуре региона.
"Подсудимый полностью признал свою вину, материалы в отношении других членов группы выделены в отдельное производство и находятся в стадии судебного разбирательства. Он признан виновным в похищении человека. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы", - рассказали в надзорном ведомстве.
В суде установлено, что подсудимый зарегистрировал ООО "Сохрани себя" для оказания услуг с обеспечением проживания. Коммерсант и его подельник в Уфимском и Чишминском районах
в арендованных двухэтажных коттеджах организовали центр по реабилитации больных алкогольной или наркотической зависимостью, информирует ведомство.
Отмечается, что потом в свою деятельность они вовлекли еще семь человек.
"С апреля 2019 по март 2020 года соучастники принудительно доставили четверых граждан в реабилитационный центр, лишив свободы. К ним систематически применялись физическое и морально-психологическое воздействие путем привязывания к кровати, обливания холодной водой, унижения личности. На окнах были установлены металлические решетки, оконные ручки демонтированы, забор и входная дверь заперты на замки", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры региона, неправомерная деятельность была пресечена полицией.