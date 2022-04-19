https://ria.ru/20220419/pokhischenie-1784239972.html

Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии

Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии - РИА Новости, 19.04.2022

Похищавший людей житель Башкирии получил три года колонии

Верховный суд Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похищал людей под видом доставки их в реабилитационный центр для... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:31

2022-04-19T10:31

2022-04-19T10:31

происшествия

республика башкортостан

чишминский район

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 19 апр – РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который похищал людей под видом доставки их в реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков, сообщили в прокуратуре региона."Подсудимый полностью признал свою вину, материалы в отношении других членов группы выделены в отдельное производство и находятся в стадии судебного разбирательства. Он признан виновным в похищении человека. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы", - рассказали в надзорном ведомстве.В суде установлено, что подсудимый зарегистрировал ООО "Сохрани себя" для оказания услуг с обеспечением проживания. Коммерсант и его подельник в Уфимском и Чишминском районах в арендованных двухэтажных коттеджах организовали центр по реабилитации больных алкогольной или наркотической зависимостью, информирует ведомство.Отмечается, что потом в свою деятельность они вовлекли еще семь человек."С апреля 2019 по март 2020 года соучастники принудительно доставили четверых граждан в реабилитационный центр, лишив свободы. К ним систематически применялись физическое и морально-психологическое воздействие путем привязывания к кровати, обливания холодной водой, унижения личности. На окнах были установлены металлические решетки, оконные ручки демонтированы, забор и входная дверь заперты на замки", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры региона, неправомерная деятельность была пресечена полицией.

https://ria.ru/20220405/sud-1781815330.html

https://ria.ru/20220319/pensii-1778971313.html

республика башкортостан

чишминский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика башкортостан, чишминский район, следственный комитет россии (ск рф)