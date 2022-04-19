https://ria.ru/20220419/pogoda-1784219993.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.04.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность и температура до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:31
2022-04-19T08:31
2022-04-19T08:31
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион будет ощущать влияние южной периферии антициклона. При переменной облачности обойдётся без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220417/pogoda-1783984798.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: переменная облачность и до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник