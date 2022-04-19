https://ria.ru/20220419/pogoda-1784219993.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.04.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность и температура до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:31

2022-04-19T08:31

2022-04-19T08:31

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион будет ощущать влияние южной периферии антициклона. При переменной облачности обойдётся без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220417/pogoda-1783984798.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, москва, московская область (подмосковье)