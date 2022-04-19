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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.04.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.04.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность и температура до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:31
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общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион будет ощущать влияние южной периферии антициклона. При переменной облачности обойдётся без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье)
08:31 19.04.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: переменная облачность и до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины гуляют в Репинском сквере в Москве
Женщины гуляют в Репинском сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщины гуляют в Репинском сквере в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Переменная облачность и температура до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние южной периферии антициклона. При переменной облачности обойдётся без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду", - рассказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба.
Весна - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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Синоптик посоветовал москвичам не ждать весеннего тепла до конца апреля
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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