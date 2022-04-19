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Замгенсека ООН отменил поездки в Россию и Турцию из-за COVID-19
Замгенсека ООН отменил поездки в Россию и Турцию из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022
Замгенсека ООН отменил поездки в Россию и Турцию из-за COVID-19
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, планировавший посетить на этой неделе Турцию, а затем Россию для обсуждения гуманитарной координации по РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T02:07
2022-04-19T02:07
2022-04-19T02:07
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, планировавший посетить на этой неделе Турцию, а затем Россию для обсуждения гуманитарной координации по Украине, сообщил в Twitter, что заболел коронавирусом и отменил поездки.Ранее Гриффитс, посетив Москву и Киев, сообщил, что предложил сторонам договориться о встрече по гуманитарным вопросам. По его словам, украинские власти согласились на предложение ООН по созданию гуманитарной контактной группы с РФ для решения гуманитарных вопросов на Украине и по гуманитарным перемириям. Теперь ООН ждет ответа от Москвы. Он заявил, что на этой неделе планирует посетить Турцию, а затем вернуться в Москву."С сожалением должен сказать, что сегодня я сдал положительный тест на COVID. Я следую медицинским рекомендациям, отменил поездку и изолировался дома", - написал Гриффитс.
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в мире, москва, турция, россия, оон, мартин гриффитс
Замгенсека ООН отменил поездки в Россию и Турцию из-за COVID-19
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Гриффитс отменил поездки в РФ и Турцию из-за COVID