https://ria.ru/20220419/poezdka-1784210638.html

Замгенсека ООН отменил поездки в Россию и Турцию из-за COVID-19

Замгенсека ООН отменил поездки в Россию и Турцию из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022

Замгенсека ООН отменил поездки в Россию и Турцию из-за COVID-19

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, планировавший посетить на этой неделе Турцию, а затем Россию для обсуждения гуманитарной координации по РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T02:07

2022-04-19T02:07

2022-04-19T02:07

в мире

москва

турция

россия

оон

мартин гриффитс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781688588_0:3:3157:1778_1920x0_80_0_0_23322ccacbf35ff44a95930766ab02fa.jpg

ООН, 19 апр – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, планировавший посетить на этой неделе Турцию, а затем Россию для обсуждения гуманитарной координации по Украине, сообщил в Twitter, что заболел коронавирусом и отменил поездки.Ранее Гриффитс, посетив Москву и Киев, сообщил, что предложил сторонам договориться о встрече по гуманитарным вопросам. По его словам, украинские власти согласились на предложение ООН по созданию гуманитарной контактной группы с РФ для решения гуманитарных вопросов на Украине и по гуманитарным перемириям. Теперь ООН ждет ответа от Москвы. Он заявил, что на этой неделе планирует посетить Турцию, а затем вернуться в Москву."С сожалением должен сказать, что сегодня я сдал положительный тест на COVID. Я следую медицинским рекомендациям, отменил поездку и изолировался дома", - написал Гриффитс.

https://ria.ru/20220413/oon-1783243178.html

москва

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, турция, россия, оон, мартин гриффитс