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Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили - РИА Новости, 19.04.2022
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Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили
Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили - РИА Новости, 19.04.2022
Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили
Движение поездов на участке Белгород - Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:37
2022-04-19T11:17
происшествия
белгород
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Белгород - Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.Утром 12 апреля Гладков проинформировал, что в расположенном рядом с украинской границей Шебекинском городском округе разрушено железнодорожное полотно. Никто не пострадал, по факту повреждения железнодорожных путей СК начал доследственную проверку. По словам Гладкова, ветка использовалась для пригородного рельсового автобуса Белгород - Нежеголь. В РЖД 15 апреля заявляли, что движение поездов восстановлено, однако власти региона в тот же день говорили, что не будут пока возобновлять движение, так как повторные испытания железнодорожного моста на перегоне Разумное - Нежеголь выявили проблемы."Транспортное сообщение Белгород-Нежеголь восстановлено! Огромная благодарность за личное участие генеральному директору-председателю правления ОАО "Российские железные дороги" Олегу Валентиновичу Белозерову", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Движение поездов на участке Белгород – Нежеголь
Движение поездов на участке Белгород – Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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происшествия, белгород, ржд, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
10:37 19.04.2022 (обновлено: 11:17 19.04.2022)
 
Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили

Движение поездов на поврежденном участке Белгород — Нежеголь восстановили

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Белгород - Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Утром 12 апреля Гладков проинформировал, что в расположенном рядом с украинской границей Шебекинском городском округе разрушено железнодорожное полотно. Никто не пострадал, по факту повреждения железнодорожных путей СК начал доследственную проверку. По словам Гладкова, ветка использовалась для пригородного рельсового автобуса Белгород - Нежеголь. В РЖД 15 апреля заявляли, что движение поездов восстановлено, однако власти региона в тот же день говорили, что не будут пока возобновлять движение, так как повторные испытания железнодорожного моста на перегоне Разумное - Нежеголь выявили проблемы.
"Транспортное сообщение Белгород-Нежеголь восстановлено! Огромная благодарность за личное участие генеральному директору-председателю правления ОАО "Российские железные дороги" Олегу Валентиновичу Белозерову", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияБелгородРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Белгородская область
 
 
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