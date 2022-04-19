https://ria.ru/20220419/poezda-1784241321.html
Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили
Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили - РИА Новости, 19.04.2022
Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили
Движение поездов на участке Белгород - Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:37
2022-04-19T10:37
2022-04-19T11:17
происшествия
белгород
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784250472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d3360d62b51d4e5b4cefe62078f25e7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Белгород - Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.Утром 12 апреля Гладков проинформировал, что в расположенном рядом с украинской границей Шебекинском городском округе разрушено железнодорожное полотно. Никто не пострадал, по факту повреждения железнодорожных путей СК начал доследственную проверку. По словам Гладкова, ветка использовалась для пригородного рельсового автобуса Белгород - Нежеголь. В РЖД 15 апреля заявляли, что движение поездов восстановлено, однако власти региона в тот же день говорили, что не будут пока возобновлять движение, так как повторные испытания железнодорожного моста на перегоне Разумное - Нежеголь выявили проблемы."Транспортное сообщение Белгород-Нежеголь восстановлено! Огромная благодарность за личное участие генеральному директору-председателю правления ОАО "Российские железные дороги" Олегу Валентиновичу Белозерову", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220419/obstrel-1784215613.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784250472_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6f9cc004cb04d1a4b590bdcabed7d63f.jpg
Движение поездов на участке Белгород – Нежеголь
Движение поездов на участке Белгород – Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2022-04-19T10:37
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, ржд, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
10:37 19.04.2022 (обновлено: 11:17 19.04.2022)
Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили
Движение поездов на поврежденном участке Белгород — Нежеголь восстановили