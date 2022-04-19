https://ria.ru/20220419/poezda-1784241321.html

Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили

Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили - РИА Новости, 19.04.2022

Движение поездов на поврежденном участке под Белгородом восстановили

Движение поездов на участке Белгород - Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:37

2022-04-19T10:37

2022-04-19T11:17

происшествия

белгород

ржд

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Белгород - Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.Утром 12 апреля Гладков проинформировал, что в расположенном рядом с украинской границей Шебекинском городском округе разрушено железнодорожное полотно. Никто не пострадал, по факту повреждения железнодорожных путей СК начал доследственную проверку. По словам Гладкова, ветка использовалась для пригородного рельсового автобуса Белгород - Нежеголь. В РЖД 15 апреля заявляли, что движение поездов восстановлено, однако власти региона в тот же день говорили, что не будут пока возобновлять движение, так как повторные испытания железнодорожного моста на перегоне Разумное - Нежеголь выявили проблемы."Транспортное сообщение Белгород-Нежеголь восстановлено! Огромная благодарность за личное участие генеральному директору-председателю правления ОАО "Российские железные дороги" Олегу Валентиновичу Белозерову", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

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белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Движение поездов на участке Белгород – Нежеголь Движение поездов на участке Белгород – Нежеголь, где на прошлой неделе было повреждено железнодорожное полотно, восстановлено, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. 2022-04-19T10:37 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгород, ржд, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область