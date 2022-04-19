https://ria.ru/20220419/podmoskove-1784240659.html

Еще три населенных пункта воинской доблести могут появиться в Подмосковье

Еще три населенных пункта воинской доблести могут появиться в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2022

Еще три населенных пункта воинской доблести могут появиться в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы рассмотрят вопрос о присвоении двум городам и одному поселку Подмосковья почетного звания "Населенный пункт воинской доблести", говорится в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:48

2022-04-19T10:48

2022-04-19T10:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы рассмотрят вопрос о присвоении двум городам и одному поселку Подмосковья почетного звания "Населенный пункт воинской доблести", говорится в сообщении пресс-службы парламента региона."Почетное звание присвоено уже 28 городам и населённым пунктам Подмосковья, на территории которых в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые сражения. Список могут пополнить города Кубинка, Подольск и посёлок Зендиково. Их жители в тяжелых боях с фашистскими захватчиками проявили мужество, стойкость и героизм", – приводятся в сообщении слова спикера Мособлдумы Игоря БрынцаловаВ нем указано, что Подольск во время Великой Отечественной войны был военной и материально-технической базой 43-й армии, оборонявшей подольские рубежи. С первых дней войны он был включен в систему противопожарной и противовоздушной обороны Москвы, а в октябре 1941 года – в главный оборонительный рубеж Московской зоны."На подступах к подмосковной Кубинке в декабре 1941 года сложилась очень напряженная обстановка, немецкое командование предприняло последнюю попытку прорваться к Москве. Остановили фашистов бойцы 82-й мотострелковой дивизии. После отступления немцев, Кубинка стала первоначальной базой между фронтом и тылом", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума