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Волгоградская область разработала меры поддержки экономики на 9,4 млрд руб - РИА Новости, 19.04.2022
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Волгоградская область
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Волгоградская область разработала меры поддержки экономики на 9,4 млрд руб
Волгоградская область разработала меры поддержки экономики на 9,4 млрд руб - РИА Новости, 19.04.2022
Волгоградская область разработала меры поддержки экономики на 9,4 млрд руб
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил пакет антикризисных мер поддержки экономики региона, который включает более 90 мероприятий на 9,4... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:21
2022-04-19T16:21
волгоградская область
волгоградская областная дума
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил пакет антикризисных мер поддержки экономики региона, который включает более 90 мероприятий на 9,4 миллиарда рублей, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.Во вторник на заседании оперативного штабе по укреплению устойчивости экономики Волгоградской области Бочаров предложил пакет антикризисных мер, которые были выработаны с руководителями предприятий, экономистами, бизнесменами."План первоочередных действий по обеспечению развития экономики Волгоградской области в условиях внешнего санкционного давления включает 93 мероприятия, направленных на поддержку жителей и хозяйствующих субъектов Волгоградской области. Общий объем дополнительных бюджетных обязательств в рамках плана оценивается в 9,4 миллиарда рублей", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.Отмечается, что антикризисные меры рассчитаны до 2024 года и далее. По информации администрации, они должны помочь предприятиям преодолеть сегодняшние сложности, сохранить рабочие места, обеспечить рост производства, особенно товаров первой необходимости и продуктов питания. Также губернатор предложил провести докапитализацию региональных фондов развития на 1,7 миллиарда рублей на расширение их возможностей по поддержки малого и среднего бизнеса.В рамках мер поддержки, по данным ведомства, предусмотрено, например, продление льгот в части снижения налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения, а для предпринимателей и социальных некоммерческих организаций до конца года сохранится размер арендной платы за региональную недвижимость. Отмечается, что на год продлен срок разрешений на перевозку пассажиров такси и маршрутках. Кроме того, по информации администрации, предприятиям предусмотрено выделение субсидий для временного трудоустройства и обучение работников.По данным ведомства, антикризисные меры должен заработать с 1 мая после утверждения их Волгоградской областной думой.
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волгоградская областная дума, андрей бочаров
16:21 19.04.2022
 

Волгоградская область разработала меры поддержки экономики на 9,4 млрд руб

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛГОГРАД, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил пакет антикризисных мер поддержки экономики региона, который включает более 90 мероприятий на 9,4 миллиарда рублей, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
Во вторник на заседании оперативного штабе по укреплению устойчивости экономики Волгоградской области Бочаров предложил пакет антикризисных мер, которые были выработаны с руководителями предприятий, экономистами, бизнесменами.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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"План первоочередных действий по обеспечению развития экономики Волгоградской области в условиях внешнего санкционного давления включает 93 мероприятия, направленных на поддержку жителей и хозяйствующих субъектов Волгоградской области. Общий объем дополнительных бюджетных обязательств в рамках плана оценивается в 9,4 миллиарда рублей", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что антикризисные меры рассчитаны до 2024 года и далее. По информации администрации, они должны помочь предприятиям преодолеть сегодняшние сложности, сохранить рабочие места, обеспечить рост производства, особенно товаров первой необходимости и продуктов питания. Также губернатор предложил провести докапитализацию региональных фондов развития на 1,7 миллиарда рублей на расширение их возможностей по поддержки малого и среднего бизнеса.
В рамках мер поддержки, по данным ведомства, предусмотрено, например, продление льгот в части снижения налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения, а для предпринимателей и социальных некоммерческих организаций до конца года сохранится размер арендной платы за региональную недвижимость. Отмечается, что на год продлен срок разрешений на перевозку пассажиров такси и маршрутках. Кроме того, по информации администрации, предприятиям предусмотрено выделение субсидий для временного трудоустройства и обучение работников.
По данным ведомства, антикризисные меры должен заработать с 1 мая после утверждения их Волгоградской областной думой.
 
Волгоградская областьВолгоградская областная ДумаАндрей Бочаров
 
 
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