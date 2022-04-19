https://ria.ru/20220419/peregovory-1784345703.html
Пашинян надеется на результативные переговоры с Путиным
Пашинян надеется на результативные переговоры с Путиным - РИА Новости, 19.04.2022
Пашинян надеется на результативные переговоры с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на результативные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:20
2022-04-19T17:20
2022-04-19T17:20
в мире
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россия
никол пашинян
владимир путин
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ЕРЕВАН, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на результативные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."Главный политический вопрос в нашем регионе – это урегулирование нагорнокарабахской проблемы, я уверен, что сегодня мы об этом тоже поговорим. У моего визита очень насыщенная повестка, но большая часть этой повестки связана с этими переговорами, с сегодняшней встречей. Я уверен, что нам удастся провести результативные переговоры", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20220419/otnosheniya-1784099946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, никол пашинян, владимир путин
Пашинян надеется на результативные переговоры с Путиным
Премьер Армении Пашинян надеется на результативные переговоры с президентом Путиным