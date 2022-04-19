https://ria.ru/20220419/peregovory-1784345703.html

Пашинян надеется на результативные переговоры с Путиным

Пашинян надеется на результативные переговоры с Путиным - РИА Новости, 19.04.2022

Пашинян надеется на результативные переговоры с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на результативные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:20

2022-04-19T17:20

2022-04-19T17:20

в мире

армения

россия

никол пашинян

владимир путин

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ЕРЕВАН, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на результативные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."Главный политический вопрос в нашем регионе – это урегулирование нагорнокарабахской проблемы, я уверен, что сегодня мы об этом тоже поговорим. У моего визита очень насыщенная повестка, но большая часть этой повестки связана с этими переговорами, с сегодняшней встречей. Я уверен, что нам удастся провести результативные переговоры", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20220419/otnosheniya-1784099946.html

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Ольга Маркова

в мире, армения, россия, никол пашинян, владимир путин