Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе

"Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе, связанные с Карабахом. Проблем остается много, согласен с Вами. Мы с Вами постоянно в контакте. Не знаю, каждую неделю или каждые десять дней точно готовим по телефону. Да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период", - сказал Путин.