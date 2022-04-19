https://ria.ru/20220419/peregovory-1784341842.html
Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе
Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе - РИА Новости, 19.04.2022
Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе, отметив, что проблем много,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:00
2022-04-19T17:00
2022-04-19T17:00
в мире
россия
армения
никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе, отметив, что проблем много, но контакт по ним постоянный.Также президент РФ напомнил, что визит Пашиняна приурочен к 30-летию установления дипотношений между РФ и Арменией."Запланировано подписание ряда документов. К довольно солидной базе", - добавил он.По словам Путина, документная база создает хорошую возможность работать практически по всем направлениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, никол пашинян, владимир путин
Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе
Президент Путин обсудит с премьером Армении Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе, отметив, что проблем много, но контакт по ним постоянный.
"Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе, связанные с Карабахом. Проблем остается много, согласен с Вами. Мы с Вами постоянно в контакте. Не знаю, каждую неделю или каждые десять дней точно готовим по телефону. Да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период", - сказал Путин.
Также президент РФ
напомнил, что визит Пашиняна приурочен к 30-летию установления дипотношений между РФ и Арменией
.
"Запланировано подписание ряда документов. К довольно солидной базе", - добавил он.
По словам Путина, документная база создает хорошую возможность работать практически по всем направлениям.