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Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе
Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе - РИА Новости, 19.04.2022
Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе, отметив, что проблем много,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:00
2022-04-19T17:00
в мире
россия
армения
никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе, отметив, что проблем много, но контакт по ним постоянный.Также президент РФ напомнил, что визит Пашиняна приурочен к 30-летию установления дипотношений между РФ и Арменией."Запланировано подписание ряда документов. К довольно солидной базе", - добавил он.По словам Путина, документная база создает хорошую возможность работать практически по всем направлениям.
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в мире, россия, армения, никол пашинян, владимир путин
17:00 19.04.2022
 
Путин обсудит с Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе

Президент Путин обсудит с премьером Армении Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы безопасности в Карабахе, отметив, что проблем много, но контакт по ним постоянный.
"Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе, связанные с Карабахом. Проблем остается много, согласен с Вами. Мы с Вами постоянно в контакте. Не знаю, каждую неделю или каждые десять дней точно готовим по телефону. Да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период", - сказал Путин.
Также президент РФ напомнил, что визит Пашиняна приурочен к 30-летию установления дипотношений между РФ и Арменией.
"Запланировано подписание ряда документов. К довольно солидной базе", - добавил он.
По словам Путина, документная база создает хорошую возможность работать практически по всем направлениям.
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В миреРоссияАрменияНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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