https://ria.ru/20220419/pavodok-1784211246.html
Сразу три сибирских города может подтопить на этой неделе
Сразу три сибирских города может подтопить на этой неделе - РИА Новости, 19.04.2022
Сразу три сибирских города может подтопить на этой неделе
Три сибирских города - Бердск, Новосибирск и Иркутск - могут подтопить уже на этой неделе паводковые воды из-за активного таяния снега и высокого уровня... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T02:52
2022-04-19T02:52
2022-04-19T02:52
новосибирск
кемеровская область
алтайский край
внии гочс
иркутск
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Три сибирских города - Бердск, Новосибирск и Иркутск - могут подтопить уже на этой неделе паводковые воды из-за активного таяния снега и высокого уровня грунтовых вод, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Повышение среднесуточных температур воздуха, выпадение осадков, интенсивное снеготаяние и высокий уровень залегания грунтовых вод может привести к подтоплению пониженных участков местности на юге Сибирского федерального округа в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае, в том числе с подтоплениями пониженных территорий городов Бердск, Новосибирск и Иркутск", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Кроме того, ученые института прогнозируют на этой неделе подтопление сельскохозяйственных угодий на территории Краснодарского края.
https://ria.ru/20220411/pavodok-1782868351.html
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новосибирск, кемеровская область, алтайский край, внии гочс, иркутск, общество
Сразу три сибирских города может подтопить на этой неделе
ВНИИ ГОЧС: Бердск, Новосибирск и Иркутск могутт подтопить на этой неделе паводковые воды