https://ria.ru/20220419/parad-1784251248.html

Парад Победы в Вологодской области пройдет в очном формате

Парад Победы в Вологодской области пройдет в очном формате - РИА Новости, 19.04.2022

Парад Победы в Вологодской области пройдет в очном формате

Власти Вологодской области дали разрешение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:16

2022-04-19T11:16

2022-04-19T11:16

вологодская область

олег кувшинников

коронавирус в россии

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ВОЛОГДА, 19 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области дали разрешение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По данным регионального департамента здравоохранения, темпы заболеваемости COVID-19 в области снизились за последнюю неделю на 15%, ежесуточно регистрируется не более 140 заболевших, госпитализация снизилась на 24%. Из оставшихся 370 коек в моногоспиталях заняты 194."В связи со снижением заболеваемости принято решение снять запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе и провести мероприятия, посвященные праздникам 1 и 9 мая, в привычном очном формате. 9 мая мы проведем праздничный парад и шествие "Бессмертного полка", - сказал Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Кроме того, он объявил о проведении с 18 апреля по 18 июня на территории области двухмесячника чистоты и благоустройства.При этом он отметил, что ряд противоэпидемических ограничений, в том числе требование ношения масок в общественных местах, и режим повышенной готовности сохраняется до 30 мая.

https://ria.ru/20220323/znak-1779748716.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, коронавирус в россии