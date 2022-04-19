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Парад Победы в Вологодской области пройдет в очном формате
Парад Победы в Вологодской области пройдет в очном формате - РИА Новости, 19.04.2022
Парад Победы в Вологодской области пройдет в очном формате
Власти Вологодской области дали разрешение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:16
2022-04-19T11:16
2022-04-19T11:16
вологодская область
олег кувшинников
коронавирус в россии
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ВОЛОГДА, 19 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области дали разрешение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По данным регионального департамента здравоохранения, темпы заболеваемости COVID-19 в области снизились за последнюю неделю на 15%, ежесуточно регистрируется не более 140 заболевших, госпитализация снизилась на 24%. Из оставшихся 370 коек в моногоспиталях заняты 194."В связи со снижением заболеваемости принято решение снять запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе и провести мероприятия, посвященные праздникам 1 и 9 мая, в привычном очном формате. 9 мая мы проведем праздничный парад и шествие "Бессмертного полка", - сказал Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.Кроме того, он объявил о проведении с 18 апреля по 18 июня на территории области двухмесячника чистоты и благоустройства.При этом он отметил, что ряд противоэпидемических ограничений, в том числе требование ношения масок в общественных местах, и режим повышенной готовности сохраняется до 30 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, коронавирус в россии
ВОЛОГДА, 19 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области дали разрешение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
По данным регионального департамента здравоохранения, темпы заболеваемости COVID-19 в области снизились за последнюю неделю на 15%, ежесуточно регистрируется не более 140 заболевших, госпитализация снизилась на 24%. Из оставшихся 370 коек в моногоспиталях заняты 194.
"В связи со снижением заболеваемости принято решение снять запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе и провести мероприятия, посвященные праздникам 1 и 9 мая, в привычном очном формате. 9 мая мы проведем праздничный парад и шествие "Бессмертного полка", - сказал Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области.
Кроме того, он объявил о проведении с 18 апреля по 18 июня на территории области двухмесячника чистоты и благоустройства.
"Поручаю главам муниципалитетов организовать субботники, благоустройство парков и зон отдыха, особое внимание уделить воинским мемориалам. Сам я приму участие в субботнике 23 апреля в рамках квеста "Чистые игры", - сообщил глава региона.
При этом он отметил, что ряд противоэпидемических ограничений, в том числе требование ношения масок в общественных местах, и режим повышенной готовности сохраняется до 30 мая.