https://ria.ru/20220419/pandemiya-1784378462.html

Путин и Пашинян заявили о недопустимости политизации пандемии COVID-19

Путин и Пашинян заявили о недопустимости политизации пандемии COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян заявили о недопустимости политизации пандемии COVID-19

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян высказались за недопустимость политизации пандемии, за всеобщие усилия для преодоления... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:33

2022-04-19T20:33

2022-04-19T20:41

здоровье - общество

коронавирус covid-19

армения

россия

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никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян высказались за недопустимость политизации пандемии, за всеобщие усилия для преодоления последствий COVID-19, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля."Лидеры подтвердили намерение продолжить совместные действия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, других опасных инфекций и эпизоотий. Высказались за недопустимость политизации темы пандемии, за всеобщие усилия для преодоления последствий COVID-19 и недопущения распространения инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220419/koronavirus-1784308802.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, в мире