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Путин и Пашинян заявили о недопустимости политизации пандемии COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин и Пашинян заявили о недопустимости политизации пандемии COVID-19
Путин и Пашинян заявили о недопустимости политизации пандемии COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022
Путин и Пашинян заявили о недопустимости политизации пандемии COVID-19
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян высказались за недопустимость политизации пандемии, за всеобщие усилия для преодоления... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:33
2022-04-19T20:41
здоровье - общество
коронавирус covid-19
армения
россия
владимир путин
никол пашинян
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян высказались за недопустимость политизации пандемии, за всеобщие усилия для преодоления последствий COVID-19, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля."Лидеры подтвердили намерение продолжить совместные действия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, других опасных инфекций и эпизоотий. Высказались за недопустимость политизации темы пандемии, за всеобщие усилия для преодоления последствий COVID-19 и недопущения распространения инфекционных болезней", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, в мире
20:33 19.04.2022 (обновлено: 20:41 19.04.2022)
 
Путин и Пашинян заявили о недопустимости политизации пандемии COVID-19

Президент Путин и премьер Пашинян заявили о недопустимости политизации пандемии COVID-19

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян высказались за недопустимость политизации пандемии, за всеобщие усилия для преодоления последствий COVID-19, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.
"Лидеры подтвердили намерение продолжить совместные действия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, других опасных инфекций и эпизоотий. Высказались за недопустимость политизации темы пандемии, за всеобщие усилия для преодоления последствий COVID-19 и недопущения распространения инфекционных болезней", - говорится в сообщении.
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