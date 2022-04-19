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Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/osvobozhdenie-1784273536.html
Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР
Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР
Вооруженные силы РФ последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:37
2022-04-19T12:37
обострение ситуации в днр и лнр
россия
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства."Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни", - сказал министр.По его словам, участвующие в операции российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.Генерал армии добавил, что РФ остаётся надёжным гарантом безопасности своих граждан.Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784260276.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
12:37 19.04.2022
 
Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР

Глава Минобороны Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
"Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни", - сказал министр.
По его словам, участвующие в операции российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.
Генерал армии добавил, что РФ остаётся надёжным гарантом безопасности своих граждан.
Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЛуганская Народная РеспубликаВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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