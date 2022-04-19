https://ria.ru/20220419/osvobozhdenie-1784273536.html
Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР
Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР
Вооруженные силы РФ последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:37
2022-04-19T12:37
2022-04-19T12:37
обострение ситуации в днр и лнр
россия
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства."Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни", - сказал министр.По его словам, участвующие в операции российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.Генерал армии добавил, что РФ остаётся надёжным гарантом безопасности своих граждан.Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784260276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР
Глава Минобороны Шойгу: ВС России последовательно выполняют план освобождения ЛНР и ДНР