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США намерены передать дополнительное вооружение в случае запроса Киева

США намерены передать дополнительное вооружение в случае запроса Киева - РИА Новости, 19.04.2022

США намерены передать дополнительное вооружение в случае запроса Киева

США не исключают, что Украина в будущем может запросить дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, Вашингтон сделает все возможное для удовлетворения... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:17

2022-04-19T23:17

2022-04-19T23:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны сша

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украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США не исключают, что Украина в будущем может запросить дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, Вашингтон сделает все возможное для удовлетворения таких запросов, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Затрагивая вопрос обучения украинских военнослужащих применению американских артиллерийских вооружений, в частности гаубиц, представитель Пентагона отметил, что этот процесс пока не начался.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, министерство обороны сша, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, джон кирби