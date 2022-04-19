23:17 19.04.2022 (обновлено: 23:23 19.04.2022)
США намерены передать дополнительное вооружение в случае запроса Киева
Пентагон намерен передать дополнительное вооружение в случае запроса Киева
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. США не исключают, что Украина в будущем может запросить дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, Вашингтон сделает все возможное для удовлетворения таких запросов, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Безусловно, возможно, что украинцам потребуются дополнительные артиллерийские системы и артиллерийские снаряды. Мы будем поддерживать с ними контакты на этот счет и сделаем все возможное для того, чтобы удовлетворить их запросы", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
Затрагивая вопрос обучения украинских военнослужащих применению американских артиллерийских вооружений, в частности гаубиц, представитель Пентагона отметил, что этот процесс пока не начался.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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