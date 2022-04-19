https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784340758.html
Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками
Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками - РИА Новости, 19.04.2022
Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками
Основные предприятия-производители высокоточного оружия законтрактованы Минобороны РФ до 2030 года, а некоторые - до 2033 года, заявил вице-премьер России Юрий... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:57
2022-04-19T16:57
2022-04-19T17:03
юрий борисов (вице-премьер)
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Основные предприятия-производители высокоточного оружия законтрактованы Минобороны РФ до 2030 года, а некоторые - до 2033 года, заявил вице-премьер России Юрий Борисов."Сегодня основные предприятия законтрактованы министерством обороны до 2030 года, а некоторые до 2033 года - именно заказами по поставкам высокоточного оружия", - сказал Борисов в интервью телеканалу RT. Он назвал тенденцию на развитие высокоточного оружия в России долгосрочной.По словам вице-премьера, применение высокоточного оружия, как воздушного, так и морского базирования, обеспечило российским Вооруженным силам доминирование в воздухе в ходе специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220419/vooruzheniya-1784277117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий борисов (вице-премьер), безопасность, россия
16:57 19.04.2022 (обновлено: 17:03 19.04.2022)
Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками
Вице-премьер Борисов: основные производители высокоточного оружия законтрактованы на годы