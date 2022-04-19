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Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками - РИА Новости, 19.04.2022
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Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками
Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками - РИА Новости, 19.04.2022
Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками
Основные предприятия-производители высокоточного оружия законтрактованы Минобороны РФ до 2030 года, а некоторые - до 2033 года, заявил вице-премьер России Юрий... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:57
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юрий борисов (вице-премьер)
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Основные предприятия-производители высокоточного оружия законтрактованы Минобороны РФ до 2030 года, а некоторые - до 2033 года, заявил вице-премьер России Юрий Борисов."Сегодня основные предприятия законтрактованы министерством обороны до 2030 года, а некоторые до 2033 года - именно заказами по поставкам высокоточного оружия", - сказал Борисов в интервью телеканалу RT. Он назвал тенденцию на развитие высокоточного оружия в России долгосрочной.По словам вице-премьера, применение высокоточного оружия, как воздушного, так и морского базирования, обеспечило российским Вооруженным силам доминирование в воздухе в ходе специальной военной операции на Украине.
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юрий борисов (вице-премьер), безопасность, россия
16:57 19.04.2022 (обновлено: 17:03 19.04.2022)
 
Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками

Вице-премьер Борисов: основные производители высокоточного оружия законтрактованы на годы

CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации / Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации /
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Основные предприятия-производители высокоточного оружия законтрактованы Минобороны РФ до 2030 года, а некоторые - до 2033 года, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
"Сегодня основные предприятия законтрактованы министерством обороны до 2030 года, а некоторые до 2033 года - именно заказами по поставкам высокоточного оружия", - сказал Борисов в интервью телеканалу RT. Он назвал тенденцию на развитие высокоточного оружия в России долгосрочной.
По словам вице-премьера, применение высокоточного оружия, как воздушного, так и морского базирования, обеспечило российским Вооруженным силам доминирование в воздухе в ходе специальной военной операции на Украине.
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