https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784340758.html

Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками

Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками - РИА Новости, 19.04.2022

Борисов заявил о долгосрочных контрактах с конструкторами-оружейниками

Основные предприятия-производители высокоточного оружия законтрактованы Минобороны РФ до 2030 года, а некоторые - до 2033 года, заявил вице-премьер России Юрий... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:57

2022-04-19T16:57

2022-04-19T17:03

юрий борисов (вице-премьер)

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Основные предприятия-производители высокоточного оружия законтрактованы Минобороны РФ до 2030 года, а некоторые - до 2033 года, заявил вице-премьер России Юрий Борисов."Сегодня основные предприятия законтрактованы министерством обороны до 2030 года, а некоторые до 2033 года - именно заказами по поставкам высокоточного оружия", - сказал Борисов в интервью телеканалу RT. Он назвал тенденцию на развитие высокоточного оружия в России долгосрочной.По словам вице-премьера, применение высокоточного оружия, как воздушного, так и морского базирования, обеспечило российским Вооруженным силам доминирование в воздухе в ходе специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220419/vooruzheniya-1784277117.html

россия

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Кирилл Волков

юрий борисов (вице-премьер), безопасность, россия