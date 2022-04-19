https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784339470.html

WSJ: Lockheed Martin может увеличить производство оружия для Украины

WSJ: Lockheed Martin может увеличить производство оружия для Украины - РИА Новости, 19.04.2022

WSJ: Lockheed Martin может увеличить производство оружия для Украины

Крупнейший американский производитель оружия корпорация Lockheed Martin обсуждает с Пентагоном увеличение выпуска предназначенного для Украины оружия, сообщает... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:49

2022-04-19T16:49

2022-04-19T16:49

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Крупнейший американский производитель оружия корпорация Lockheed Martin обсуждает с Пентагоном увеличение выпуска предназначенного для Украины оружия, сообщает Wall Street Journal."Lockheed Martin Corp заявила, что ведет переговоры с Пентагоном об увеличении производства оружия, предназначенного для Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что компания рассказала о росте числа запросов от западных правительств на дополнительное производство. Также подчеркивается, что после начала российской спецоперации на Украине некоторые страны, в том числе Германия, заявили о намерении увеличить военные расходы, и это способствовало тому, что "акции американских и европейских оборонных компаний показали лучшую динамику"."Lockheed производит истребители F-35, которые планирует закупить Германия, а также вертолеты Black Hawk и спектр боеприпасов и систем противоракетной обороны. Однако руководители заявили, что на выполнение большинства новых контрактов уйдут годы", - пишет Wall Street Journal."Компания, которая во вторник сообщила о превзошедшей прогноз квартальной прибыли, оставила свой годовой прогноз продаж без изменений на уровне 66 миллиардов долларов. Финансовый директор Джей Малав сказал, что любое дополнительное производство для Украины не окажет немедленного влияния на ее финансовые результаты", - говорится в сообщении.Накануне стало известно, что США не намерены прекращать военные поставки Украине, несмотря на заявления со стороны РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что якобы звучащие из России предупреждения – "пустые угрозы". Так она прокомментировала появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Москва по дипломатическим каналам якобы предостерегала Вашингтон о "непредсказуемых последствиях" на фоне поставок оборонной помощи Киеву.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подтвердила РИА Новости, что российская сторона направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Содержание ноты она не уточняла.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220418/signal-1784017610.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, сша