https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784292939.html

В МИД оценили мораторий на испытания в США противоспутникового оружия

В МИД оценили мораторий на испытания в США противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022

В МИД оценили мораторий на испытания в США противоспутникового оружия

Россия считает шагом в правильном направлении решение США ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия, однако, хотела бы прояснить, означает ли он, РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:46

2022-04-19T13:46

2022-04-19T13:51

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

космос - риа наука

космос

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия считает шагом в правильном направлении решение США ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия, однако, хотела бы прояснить, означает ли он, что Вашингтон полностью отказывается от разработки таких систем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее вице-президент США Камала Харрис объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе."Это шаг в правильном направлении. Но здесь возникают три дополнительных момента, на которые хотелось бы с американской стороны услышать реакцию. Первое - а как насчет нашего известного предложения о моратории на развертывание ракетных систем средней дальности, готовы ли США вернуться в позитивном ключе к его рассмотрению, готовы ли взять на себя обязательства не размещать такие системы где бы то ни было в ответ на наш мораторий?" - сказал Рябков.По его словам, второй вопрос связан с тем, что США, как известно, "уже давно провели необходимые испытания противоспутниковых систем, это было сделано неоднократно и небезуспешно"."Напоминаю о предложении России совместно с Китаем разработать договор о неразмещении первыми оружия в космосе. В свое время США выдвигали и продолжают, кстати, выдвигать серию не совсем адекватных возражений против этого нашего предложения, но к конкретному диалогу по самой идее (они – ред.) переходить не готовы", - сказал Рябков."Поэтому сейчас повод вернуться к этой теме. И мы призываем США на профильных площадках включиться в конструктивное, я подчёркиваю, обсуждение данной тематики, не ограничиваясь только теми вопросами, которые они и их союзники обобщенно называют "ответственным поведением в космосе", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220419/kosmos-1784220843.html

https://ria.ru/20211120/oruzhie-1760005639.html

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Владимир Лаврентьев

сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, космос - риа наука, космос