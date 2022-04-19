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МИД: накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам - РИА Новости, 19.04.2022
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МИД: накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам
МИД: накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам - РИА Новости, 19.04.2022
МИД: накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам
Накачка Евросоюзом Украины вооружениями противоречит его обязательствам, оружие, которое западные страны поставляют на Украину, является законными целями для... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:29
2022-04-19T09:29
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Накачка Евросоюзом Украины вооружениями противоречит его обязательствам, оружие, которое западные страны поставляют на Украину, является законными целями для российских военных, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Накачка оружием противоречит обязательствам, который брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта, либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то "правилах", - сказал Ильичев.Он подчеркнул, что "вооружения которые окажутся на Украине - законная цель, с моей точки зрения, (все) законно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, донбасс, владимир путин
09:29 19.04.2022
 
МИД: накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам

МИД: накачка Евросоюзом Украины вооружениями противоречит его обязательствам

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Накачка Евросоюзом Украины вооружениями противоречит его обязательствам, оружие, которое западные страны поставляют на Украину, является законными целями для российских военных, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Накачка оружием противоречит обязательствам, который брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта, либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то "правилах", - сказал Ильичев.
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Он подчеркнул, что "вооружения которые окажутся на Украине - законная цель, с моей точки зрения, (все) законно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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