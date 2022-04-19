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МИД: накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам

МИД: накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам - РИА Новости, 19.04.2022

МИД: накачка ЕС Украины вооружениями противоречит его обязательствам

Накачка Евросоюзом Украины вооружениями противоречит его обязательствам, оружие, которое западные страны поставляют на Украину, является законными целями для... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:29

2022-04-19T09:29

2022-04-19T09:29

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Накачка Евросоюзом Украины вооружениями противоречит его обязательствам, оружие, которое западные страны поставляют на Украину, является законными целями для российских военных, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Накачка оружием противоречит обязательствам, который брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта, либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то "правилах", - сказал Ильичев.Он подчеркнул, что "вооружения которые окажутся на Украине - законная цель, с моей точки зрения, (все) законно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/pomosch-1783956922.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, донбасс, владимир путин