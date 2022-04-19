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США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022
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США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022
США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
Вице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния сообщила о введении моратория на испытания... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T03:35
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сша
калифорния
нато
камала харрис
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия."Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить", — сказала вице-президент.По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.Как уточняли американские СМИ, идея моратория возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны Сергей Шойгу заявил тогда, что образовавшиеся фрагменты никакой угрозы для космической деятельности не представляют. В США и НАТО говорили, что облако обломков опасно "для человеческих жизней и космических аппаратов".Соединенные Штаты ранее сначала перенесли, а потом отменили запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявив о желании не допустить эскалации.Позже в этом году запланировано другое испытание Minuteman III.
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сша, калифорния, нато, камала харрис, в мире
03:35 19.04.2022 (обновлено: 09:20 19.04.2022)
 
США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Вице-президент Харрис: США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

© AFP 2022 / Frederic J. BrownВице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния
Вице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / Frederic J. Brown
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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия.
"Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить", — сказала вице-президент.
По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
Как уточняли американские СМИ, идея моратория возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны Сергей Шойгу заявил тогда, что образовавшиеся фрагменты никакой угрозы для космической деятельности не представляют. В США и НАТО говорили, что облако обломков опасно "для человеческих жизней и космических аппаратов".
Соединенные Штаты ранее сначала перенесли, а потом отменили запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявив о желании не допустить эскалации.
Позже в этом году запланировано другое испытание Minuteman III.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября 2021, 22:45
России необходимо противоспутниковое оружие, считает Рогозин
 
СШАКалифорнияНАТОКамала ХаррисВ мире
 
 
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