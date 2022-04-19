https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784212625.html

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Вице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния сообщила о введении моратория на испытания... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T03:35

2022-04-19T03:35

2022-04-19T09:20

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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия."Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить", — сказала вице-президент.По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.Как уточняли американские СМИ, идея моратория возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны Сергей Шойгу заявил тогда, что образовавшиеся фрагменты никакой угрозы для космической деятельности не представляют. В США и НАТО говорили, что облако обломков опасно "для человеческих жизней и космических аппаратов".Соединенные Штаты ранее сначала перенесли, а потом отменили запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявив о желании не допустить эскалации.Позже в этом году запланировано другое испытание Minuteman III.

https://ria.ru/20211120/oruzhie-1760005639.html

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сша, калифорния, нато, камала харрис, в мире