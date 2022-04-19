https://ria.ru/20220419/orden-1784265554.html

Многодетную семью из Якутии наградили орденом "Родительская слава"

Многодетную семью из Якутии наградили орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 19.04.2022

Многодетную семью из Якутии наградили орденом "Родительская слава"

Семья Пестряковых из Якутии, воспитывающая семерых детей, награждена орденом "Родительская слава", сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:10

2022-04-19T12:10

2022-04-19T12:10

республика саха (якутия)

общество

владимир путин

россия

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Семья Пестряковых из Якутии, воспитывающая семерых детей, награждена орденом "Родительская слава", сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "Родительская слава" 12 семей и медалью "Родительская слава" 14 семей.Николаев отметил, что Петра Филипповича и Людмилу Петровну Пестряковых знают многие якутяне. Семья воспитывает 7 дочерей и 3 внучек.Глава семьи Петр Филиппович - майор внутренней службы, спортсмен, создатель первого в городе Якутске волейбольного клуба "Аурум". В 2020 году он назначен главным тренером мужской сборной команды Якутска по волейболу. Людмила Петровна – любящая жена, заботливая мать и бабушка."Такие семьи - это основа будущего нашей Якутии и всей нашей страны. И я очень, рад что эта замечательная семья получила заслуженную награду от президента России Владимира Владимировича Путина - орден "Родительская слава"! От всей души поздравляю!" - заявил глава республики.

https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html

https://ria.ru/20220303/sevmorput-1776306819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, россия, якутск, республика саха (якутия)