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Многодетную семью из Якутии наградили орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 19.04.2022
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Многодетную семью из Якутии наградили орденом "Родительская слава"
Многодетную семью из Якутии наградили орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 19.04.2022
Многодетную семью из Якутии наградили орденом "Родительская слава"
Семья Пестряковых из Якутии, воспитывающая семерых детей, награждена орденом "Родительская слава", сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:10
2022-04-19T12:10
республика саха (якутия)
общество
владимир путин
россия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Семья Пестряковых из Якутии, воспитывающая семерых детей, награждена орденом "Родительская слава", сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "Родительская слава" 12 семей и медалью "Родительская слава" 14 семей.Николаев отметил, что Петра Филипповича и Людмилу Петровну Пестряковых знают многие якутяне. Семья воспитывает 7 дочерей и 3 внучек.Глава семьи Петр Филиппович - майор внутренней службы, спортсмен, создатель первого в городе Якутске волейбольного клуба "Аурум". В 2020 году он назначен главным тренером мужской сборной команды Якутска по волейболу. Людмила Петровна – любящая жена, заботливая мать и бабушка."Такие семьи - это основа будущего нашей Якутии и всей нашей страны. И я очень, рад что эта замечательная семья получила заслуженную награду от президента России Владимира Владимировича Путина - орден "Родительская слава"! От всей души поздравляю!" - заявил глава республики.
https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html
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общество, владимир путин, россия, якутск, республика саха (якутия)
12:10 19.04.2022
 
Многодетную семью из Якутии наградили орденом "Родительская слава"

Многодетную семью из Якутии наградили орденом "Родительская слава"

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Depositphotos / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Семья Пестряковых из Якутии, воспитывающая семерых детей, награждена орденом "Родительская слава", сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "Родительская слава" 12 семей и медалью "Родительская слава" 14 семей.
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 13:31Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии рассказал о средствах на нацпроекты в 2022 году
Николаев отметил, что Петра Филипповича и Людмилу Петровну Пестряковых знают многие якутяне. Семья воспитывает 7 дочерей и 3 внучек.
Глава семьи Петр Филиппович - майор внутренней службы, спортсмен, создатель первого в городе Якутске волейбольного клуба "Аурум". В 2020 году он назначен главным тренером мужской сборной команды Якутска по волейболу. Людмила Петровна – любящая жена, заботливая мать и бабушка.
"Такие семьи - это основа будущего нашей Якутии и всей нашей страны. И я очень, рад что эта замечательная семья получила заслуженную награду от президента России Владимира Владимировича Путина - орден "Родительская слава"! От всей души поздравляю!" - заявил глава республики.
Якутск - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:54Республика Саха (Якутия)
Все продукты для арктических районов Якутии будут завозить по Севморпути
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоВладимир ПутинРоссияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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