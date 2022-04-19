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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:51
2022-04-19T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/mariupol-1784343049.html
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:51 19.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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