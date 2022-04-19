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Вышел тизер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы" - РИА Новости, 19.04.2022
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Культура
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Вышел тизер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы"
Вышел тизер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы" - РИА Новости, 19.04.2022
Вышел тизер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы"
Netflix представил тизер третьего сезона анимационной антологии "Любовь. Смерть. Роботы" и раскрыл дату релиза — новые серии выйдут на стриминговом сервисе 20... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:08
2022-04-19T12:08
культура
новости культуры
кино и сериалы
netflix
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Netflix представил тизер третьего сезона анимационной антологии "Любовь. Смерть. Роботы" и раскрыл дату релиза — новые серии выйдут на стриминговом сервисе 20 мая. Об этом сообщает ComicBook.Ролик представляет собой бойкий монтаж кадров из уже знакомых фанатам франшизы историй. Например, на экране появляются три робота, боявшихся кошек — и у них на то были основания: одно из пушистых созданий в будущем угрожало взорваться, если его перестанут гладить. Также в видео показаны "утонувший великан" из одноименного эпизода, герои серии "Свидетель" и другие. Будет ли в новом сезоне представлено продолжение этих историй, пока неясно— тизер скорее дразнит зрителей, а не делится подробностями предстоящего сиквела. Но еще в 2021 году создатели проекта обещали, что несколько персонажей вновь появятся на экране. "Три робота вернутся", — говорила Дженнифер Ю Нельсон, режиссер серии "Звездная команда". Первый сезон проекта "Любовь. Смерть. Роботы" вышел в 2019-м, а второй в 2021-м году. Среди продюсеров шоу — Дэвид Финчер. В каждом эпизоде рассказывалась новая история, чей сюжет был связан с темами, указанными в названии. Серии выполнялись в разных визуальных стилях и анимационных техниках.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix
12:08 19.04.2022
 
Вышел тизер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы"

Netflix показал тизер третьей части сериала "Любовь. Смерть. Роботы" и раскрыл дату релиза

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Netflix представил тизер третьего сезона анимационной антологии "Любовь. Смерть. Роботы" и раскрыл дату релиза — новые серии выйдут на стриминговом сервисе 20 мая. Об этом сообщает ComicBook.
Ролик представляет собой бойкий монтаж кадров из уже знакомых фанатам франшизы историй. Например, на экране появляются три робота, боявшихся кошек — и у них на то были основания: одно из пушистых созданий в будущем угрожало взорваться, если его перестанут гладить. Также в видео показаны "утонувший великан" из одноименного эпизода, герои серии "Свидетель" и другие.
Будет ли в новом сезоне представлено продолжение этих историй, пока неясно— тизер скорее дразнит зрителей, а не делится подробностями предстоящего сиквела. Но еще в 2021 году создатели проекта обещали, что несколько персонажей вновь появятся на экране.
"Три робота вернутся", — говорила Дженнифер Ю Нельсон, режиссер серии "Звездная команда".
Первый сезон проекта "Любовь. Смерть. Роботы" вышел в 2019-м, а второй в 2021-м году. Среди продюсеров шоу — Дэвид Финчер. В каждом эпизоде рассказывалась новая история, чей сюжет был связан с темами, указанными в названии. Серии выполнялись в разных визуальных стилях и анимационных техниках.
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