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В Латвии объявили энергетический кризис из-за ситуации с нефтепродуктами - РИА Новости, 19.04.2022
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В Латвии объявили энергетический кризис из-за ситуации с нефтепродуктами
В Латвии объявили энергетический кризис из-за ситуации с нефтепродуктами - РИА Новости, 19.04.2022
В Латвии объявили энергетический кризис из-за ситуации с нефтепродуктами
Власти Латвии ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря, сообщило агентство LETA со ссылкой... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:29
2022-04-19T15:37
экономика
латвия
эгилс левитс
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Латвии ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря, сообщило агентство LETA со ссылкой на распоряжение правительства."Разрешается выпустить на рынок нефтепродукты из резервов, держатели запасов нефтепродуктов обязаны подготовить их к выпуску", — говорится в сообщении.Согласно документу, координировать действия в указанный период будет государственный кризисный центр по энергетике. Полиция и служба государственных доходов проследят за тем, чтобы нефтепродукты не вывозились из страны и выдавались в соответствии с решениями государственного бюро контроля за строительством. Именно в это ведомство смогут обращаться лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов и поставщики критически важных услуг, чтобы получить разрешение на закупки из резервов.Как отмечает агентство, у государства есть запасы нефти, которые позволят "народному хозяйству функционировать" в течение 90 дней.В марте президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна импортирует примерно десять процентов потребляемой нефти из России, однако намерена заменить ее поставками из других стран.Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. Они коснулись в основном банковского сектора, сфер высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220413/latviya-1783354423.html
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экономика, латвия, эгилс левитс, владимир путин, украина, россия
14:29 19.04.2022 (обновлено: 15:37 19.04.2022)
 
В Латвии объявили энергетический кризис из-за ситуации с нефтепродуктами

В Латвии до 31 декабря объявили энергетический кризис из-за ситуации с нефтепродуктами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Латвии ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов, который будет действовать до 31 декабря, сообщило агентство LETA со ссылкой на распоряжение правительства.
"Разрешается выпустить на рынок нефтепродукты из резервов, держатели запасов нефтепродуктов обязаны подготовить их к выпуску", — говорится в сообщении.
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Согласно документу, координировать действия в указанный период будет государственный кризисный центр по энергетике. Полиция и служба государственных доходов проследят за тем, чтобы нефтепродукты не вывозились из страны и выдавались в соответствии с решениями государственного бюро контроля за строительством. Именно в это ведомство смогут обращаться лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов и поставщики критически важных услуг, чтобы получить разрешение на закупки из резервов.
Как отмечает агентство, у государства есть запасы нефти, которые позволят "народному хозяйству функционировать" в течение 90 дней.
В марте президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна импортирует примерно десять процентов потребляемой нефти из России, однако намерена заменить ее поставками из других стран.
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Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. Они коснулись в основном банковского сектора, сфер высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ЭкономикаЛатвияЭгилс ЛевитсВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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