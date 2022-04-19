https://ria.ru/20220419/natsizm-1784260103.html

Нацизм прячется в решениях зарубежных компаний и стран, заявил Кириенко

Нацизм прячется в решениях зарубежных компаний и стран, заявил Кириенко - РИА Новости, 19.04.2022

Нацизм прячется в решениях зарубежных компаний и стран, заявил Кириенко

Трудно было поверить, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю, сегодня эта реальность "прячется" в решениях некоторых зарубежных компаний и стран,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:51

2022-04-19T11:51

2022-04-19T12:21

технологии

россия

сергей кириенко

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Трудно было поверить, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю, сегодня эта реальность "прячется" в решениях некоторых зарубежных компаний и стран, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Ещё 10 лет назад, и пять лет назад, трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. После всех трагедий Великой Отечественной войны, после десятков миллионов жертв, после Международного Нюрнбергского трибунала и, тем не менее, сегодня это реальность. Да, она прячется - эта реальность. И международная компания META* (запрещена в РФ как экстремистская организация) говорит, что "вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно". В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах", - сказал Кириенко в ходе открытия первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила-в правде!", который проходит в Музее Победы на Поклонной горе.Отдельно первый замглавы администрации президента РФ указал на решение сейма Латвии о запрете проведения мероприятий ближе 200 метров от любого памятника в Латвии, прославляющего победу и память Советской армии или ее солдат."Это ведь реальный закон, который недавно принят в Латвии. Так происходит, потому что где-то этот урок оказался невыученный, потому что историческая память стала стираться, или кому-то очень захотелось, чтобы она стиралась, чтобы ее можно было немножко перелистать и как-то по-другому попробовать ее подать. И это все сразу приводит к тому, что сегодня снова гибнут люди, единственной виной которых было то, что кому-то не понравились по национальности", - подчеркнул Кириенко."Ничего важнее, чем правда, не существует, именно поэтому те, кто пытаются сегодня оправдать нацизм и сделать вид, что его нет, так боятся даже памятника советским войнам-освободителям, потому что эти памятники и историческая правда являются главным оружием в борьбе с нацизмом",- заключил он.В свете событий на Украине Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* (запрещены в РФ как экстремистские организации) призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, сергей кириенко, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр