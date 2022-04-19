https://ria.ru/20220419/nasilie-1784235582.html
В Челябинске возбудили дело о сексуальном насилии над девочкой в интернате
В Челябинске возбудили дело о сексуальном насилии над девочкой в интернате - РИА Новости, 19.04.2022
В Челябинске возбудили дело о сексуальном насилии над девочкой в интернате
Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней расследуют в Челябинске после инцидента в образовательном... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:14
2022-04-19T10:14
2022-04-19T10:21
челябинск
челябинская область
россия
криминал
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней расследуют в Челябинске после инцидента в образовательном учреждении, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.По данным местных СМИ, около 10 дней назад в специализированной коррекционной школе-интернате №12 (для детей с нарушением слуха) в Челябинске четверо подростков в ночное время надругались над 12-летней девочкой в туалете."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - сказал собеседник агентства.В управлении по делам образования администрации Челябинска РИА Новости уточнили, что учреждение оказывает содействие следствию. "В образовательной организации проводится проверка", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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челябинск, челябинская область, россия, криминал
10:14 19.04.2022 (обновлено: 10:21 19.04.2022)
В Челябинске возбудили дело о сексуальном насилии над девочкой в интернате
Уголовное дело о сексуальном насилии над девочкой в школе-интернате возбудили в Челябинске