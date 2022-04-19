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Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы
Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы - РИА Новости, 20.04.2022
Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы
Божьи коровки проснулись на природных территориях столицы, их заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-19T17:13
2022-04-19T17:13
2022-04-20T16:27
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Божьи коровки проснулись на природных территориях столицы, их заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Вслед за бабочками, клопами-землекопами, муравьями, мухами и пауками на природных территориях проснулись божьи коровки. Ярких красавиц заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", - говорится в сообщении.Отмечается, что зиму божьи коровки проводят в состоянии анабиоза, спрятавшись большими скоплениями в укромных местах: под камнями, в щелях под корой деревьев, под кучей сухих листьев, а еще в зданиях, поэтому при потеплении их часто можно увидеть в помещении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, насекомые
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Божьи коровки проснулись на природных территориях столицы, их заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы
.
"Вслед за бабочками, клопами-землекопами, муравьями, мухами и пауками на природных территориях проснулись божьи коровки. Ярких красавиц заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зиму божьи коровки проводят в состоянии анабиоза, спрятавшись большими скоплениями в укромных местах: под камнями, в щелях под корой деревьев, под кучей сухих листьев, а еще в зданиях, поэтому при потеплении их часто можно увидеть в помещении.