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Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы - РИА Новости, 20.04.2022
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Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы
Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы - РИА Новости, 20.04.2022
Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы
Божьи коровки проснулись на природных территориях столицы, их заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-19T17:13
2022-04-20T16:27
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насекомые
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Божьи коровки проснулись на природных территориях столицы, их заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Вслед за бабочками, клопами-землекопами, муравьями, мухами и пауками на природных территориях проснулись божьи коровки. Ярких красавиц заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", - говорится в сообщении.Отмечается, что зиму божьи коровки проводят в состоянии анабиоза, спрятавшись большими скоплениями в укромных местах: под камнями, в щелях под корой деревьев, под кучей сухих листьев, а еще в зданиях, поэтому при потеплении их часто можно увидеть в помещении.
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москва, насекомые
17:13 19.04.2022 (обновлено: 16:27 20.04.2022)
 

Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Владимир ВяткинБерезовый лес
Березовый лес - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Божьи коровки проснулись на природных территориях столицы, их заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Вслед за бабочками, клопами-землекопами, муравьями, мухами и пауками на природных территориях проснулись божьи коровки. Ярких красавиц заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", - говорится в сообщении.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 11:22Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода: сезон клещей начался в лесопарках Москвы
Отмечается, что зиму божьи коровки проводят в состоянии анабиоза, спрятавшись большими скоплениями в укромных местах: под камнями, в щелях под корой деревьев, под кучей сухих листьев, а еще в зданиях, поэтому при потеплении их часто можно увидеть в помещении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНасекомые
 
 
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