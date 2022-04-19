https://ria.ru/20220419/nasekomye-1784527112.html

Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы

Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы - РИА Новости, 20.04.2022

Божьи коровки проснулись на природных территориях Москвы

Божьи коровки проснулись на природных территориях столицы, их заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-19T17:13

2022-04-19T17:13

2022-04-20T16:27

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Божьи коровки проснулись на природных территориях столицы, их заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Вслед за бабочками, клопами-землекопами, муравьями, мухами и пауками на природных территориях проснулись божьи коровки. Ярких красавиц заметили в Терлецком лесопарке и заказнике "Медведковский", - говорится в сообщении.Отмечается, что зиму божьи коровки проводят в состоянии анабиоза, спрятавшись большими скоплениями в укромных местах: под камнями, в щелях под корой деревьев, под кучей сухих листьев, а еще в зданиях, поэтому при потеплении их часто можно увидеть в помещении.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, насекомые