https://ria.ru/20220419/moshenniki-1784271399.html

Мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов

Мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов - РИА Новости, 19.04.2022

Мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов

Мошенники устроили массовую рассылку писем с вредоносным программным обеспечением компаниям от имени российских и зарубежных университетов, сообщает... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:31

2022-04-19T12:31

2022-04-19T12:31

в мире

лаборатория касперского

microsoft corporation

технологии

ахен

салоники

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мошенники устроили массовую рассылку писем с вредоносным программным обеспечением компаниям от имени российских и зарубежных университетов, сообщает "Лаборатория Касперского".Данные основаны на анонимизированной статистике срабатывания решений компании в период с января по апрель 2022 года."В "Лаборатории Касперского" рассказали о вредоносной почтовой рассылке на компании якобы от имени различных университетов, в том числе российских. Задача злоумышленников — прикрываясь авторитетным названием вуза, заставить получателя открыть вложенный файл. В нём содержится зловред, который может заразить корпоративное устройство и дать контроль над компьютерами атакуемой компании", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что с начала года в среднем фиксировалось несколько десятков подобных сообщений в день, однако на 13 апреля пришёлся всплеск - было обнаружено уже около 2 тысяч данных писем."В рамках такой рассылки пользователь получает письмо с вложением - архивом или привычным офисным документом, содержащим макрос. В сообщении злоумышленник может представиться сотрудником или подрядчиком университета и сообщить, что выслал некое "предложение", "приложил бюджет" или просит посмотреть заказ или прайс-лист, находящийся во вложении", - отметили в компании.Уточняется, что вложение содержит вредоносное ПО, которое использует уязвимость в старых версиях программ из пакета Microsoft Office. Если пользователь открывает вложение, он открывает путь зловреду, с помощью которого злоумышленник может загружать в систему любые файлы, выгружать из неё конфиденциальные данные, в частности пароли, документы, и запускать какие-либо команды для дальнейшего заражения.Вредоносные письма были написаны в том числе от имени МГУ имени Ломоносова, Бухарестского университета Румынии, Рейнско-Вестфальского технического университета города Ахена, Университета Аристотеля в Салониках, Анкарского университета, Автономного Университета Нуэво-Леон, Католического университета Боливии.

https://ria.ru/20220119/dannye-1768621276.html

https://ria.ru/20220325/ssha-1780175402.html

ахен

салоники

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лаборатория касперского, microsoft corporation, технологии, ахен, салоники, мгу имени м. в. ломоносова