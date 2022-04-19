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Мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов - РИА Новости, 19.04.2022
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Мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов
Мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов - РИА Новости, 19.04.2022
Мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов
Мошенники устроили массовую рассылку писем с вредоносным программным обеспечением компаниям от имени российских и зарубежных университетов, сообщает... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:31
2022-04-19T12:31
в мире
лаборатория касперского
microsoft corporation
технологии
ахен
салоники
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мошенники устроили массовую рассылку писем с вредоносным программным обеспечением компаниям от имени российских и зарубежных университетов, сообщает "Лаборатория Касперского".Данные основаны на анонимизированной статистике срабатывания решений компании в период с января по апрель 2022 года."В "Лаборатории Касперского" рассказали о вредоносной почтовой рассылке на компании якобы от имени различных университетов, в том числе российских. Задача злоумышленников — прикрываясь авторитетным названием вуза, заставить получателя открыть вложенный файл. В нём содержится зловред, который может заразить корпоративное устройство и дать контроль над компьютерами атакуемой компании", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что с начала года в среднем фиксировалось несколько десятков подобных сообщений в день, однако на 13 апреля пришёлся всплеск - было обнаружено уже около 2 тысяч данных писем."В рамках такой рассылки пользователь получает письмо с вложением - архивом или привычным офисным документом, содержащим макрос. В сообщении злоумышленник может представиться сотрудником или подрядчиком университета и сообщить, что выслал некое "предложение", "приложил бюджет" или просит посмотреть заказ или прайс-лист, находящийся во вложении", - отметили в компании.Уточняется, что вложение содержит вредоносное ПО, которое использует уязвимость в старых версиях программ из пакета Microsoft Office. Если пользователь открывает вложение, он открывает путь зловреду, с помощью которого злоумышленник может загружать в систему любые файлы, выгружать из неё конфиденциальные данные, в частности пароли, документы, и запускать какие-либо команды для дальнейшего заражения.Вредоносные письма были написаны в том числе от имени МГУ имени Ломоносова, Бухарестского университета Румынии, Рейнско-Вестфальского технического университета города Ахена, Университета Аристотеля в Салониках, Анкарского университета, Автономного Университета Нуэво-Леон, Католического университета Боливии.
https://ria.ru/20220119/dannye-1768621276.html
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в мире, лаборатория касперского, microsoft corporation, технологии, ахен, салоники, мгу имени м. в. ломоносова
12:31 19.04.2022
 
Мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов

"Касперский": мошенники устроили массовую рассылку вредоносного ПО от имени университетов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мошенники устроили массовую рассылку писем с вредоносным программным обеспечением компаниям от имени российских и зарубежных университетов, сообщает "Лаборатория Касперского".
Данные основаны на анонимизированной статистике срабатывания решений компании в период с января по апрель 2022 года.
Программирование - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 18:58
В "Лаборатории Касперского" предупредили о новых способах кражи данных
"В "Лаборатории Касперского" рассказали о вредоносной почтовой рассылке на компании якобы от имени различных университетов, в том числе российских. Задача злоумышленников — прикрываясь авторитетным названием вуза, заставить получателя открыть вложенный файл. В нём содержится зловред, который может заразить корпоративное устройство и дать контроль над компьютерами атакуемой компании", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что с начала года в среднем фиксировалось несколько десятков подобных сообщений в день, однако на 13 апреля пришёлся всплеск - было обнаружено уже около 2 тысяч данных писем.
"В рамках такой рассылки пользователь получает письмо с вложением - архивом или привычным офисным документом, содержащим макрос. В сообщении злоумышленник может представиться сотрудником или подрядчиком университета и сообщить, что выслал некое "предложение", "приложил бюджет" или просит посмотреть заказ или прайс-лист, находящийся во вложении", - отметили в компании.
Новый логотип компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 21:59
США включили "Лабораторию Касперского" в список угрожающих нацбезопасности
Уточняется, что вложение содержит вредоносное ПО, которое использует уязвимость в старых версиях программ из пакета Microsoft Office. Если пользователь открывает вложение, он открывает путь зловреду, с помощью которого злоумышленник может загружать в систему любые файлы, выгружать из неё конфиденциальные данные, в частности пароли, документы, и запускать какие-либо команды для дальнейшего заражения.
Вредоносные письма были написаны в том числе от имени МГУ имени Ломоносова, Бухарестского университета Румынии, Рейнско-Вестфальского технического университета города Ахена, Университета Аристотеля в Салониках, Анкарского университета, Автономного Университета Нуэво-Леон, Католического университета Боливии.
 
В миреЛаборатория КасперскогоMicrosoft CorporationТехнологииАхенСалоникиМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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