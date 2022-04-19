https://ria.ru/20220419/medvedchuk-1784268165.html

Генпрокуратура Украины хочет арестовать имущество жены Медведчука

Генпрокуратура Украины хочет арестовать имущество жены Медведчука - РИА Новости, 19.04.2022

Генпрокуратура Украины хочет арестовать имущество жены Медведчука

Офис генпрокурора Украины готовит ходатайства о наложении ареста на имущество жены Владимира Медведчука Оксаны Марченко, полученные от продажи активов средства... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:20

2022-04-19T12:20

2022-04-19T12:54

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины готовит ходатайства о наложении ареста на имущество жены Владимира Медведчука Оксаны Марченко, полученные от продажи активов средства могут использовать для нужд украинских войск, сообщила нацполиция страны.Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), его следователи "осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата Виктора Медведчука".Отмечается, что 18 апреля полицейские произвели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области. "Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже", - говорится в сообщении.В нацполиции добавили, что сумма выявленного имущества устанавливается. "Офисом генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста", - отмечается в сообщении.Как заявили в ведомстве, в дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА (национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений). "Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры. Напомним: ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, искусства и транспортные средства", - говорится в сообщении.Службы безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783876892.html

https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783724550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, оксана марченко, виктор медведчук, россия, генеральная прокуратура украины