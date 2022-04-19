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Генпрокуратура Украины хочет арестовать имущество жены Медведчука - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/medvedchuk-1784268165.html
Генпрокуратура Украины хочет арестовать имущество жены Медведчука
Генпрокуратура Украины хочет арестовать имущество жены Медведчука - РИА Новости, 19.04.2022
Генпрокуратура Украины хочет арестовать имущество жены Медведчука
Офис генпрокурора Украины готовит ходатайства о наложении ареста на имущество жены Владимира Медведчука Оксаны Марченко, полученные от продажи активов средства... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:20
2022-04-19T12:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
оксана марченко
виктор медведчук
россия
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины готовит ходатайства о наложении ареста на имущество жены Владимира Медведчука Оксаны Марченко, полученные от продажи активов средства могут использовать для нужд украинских войск, сообщила нацполиция страны.Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), его следователи "осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата Виктора Медведчука".Отмечается, что 18 апреля полицейские произвели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области. "Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже", - говорится в сообщении.В нацполиции добавили, что сумма выявленного имущества устанавливается. "Офисом генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста", - отмечается в сообщении.Как заявили в ведомстве, в дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА (национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений). "Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры. Напомним: ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, искусства и транспортные средства", - говорится в сообщении.Службы безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, оксана марченко, виктор медведчук, россия, генеральная прокуратура украины
12:20 19.04.2022 (обновлено: 12:54 19.04.2022)
 
Генпрокуратура Украины хочет арестовать имущество жены Медведчука

Генпрокуратура Украины готовит ходатайства об аресте имущества жены Медведчука Марченко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины готовит ходатайства о наложении ареста на имущество жены Владимира Медведчука Оксаны Марченко, полученные от продажи активов средства могут использовать для нужд украинских войск, сообщила нацполиция страны.
Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), его следователи "осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата Виктора Медведчука".
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Отмечается, что 18 апреля полицейские произвели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области. "Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже", - говорится в сообщении.
В нацполиции добавили, что сумма выявленного имущества устанавливается. "Офисом генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста", - отмечается в сообщении.
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Как заявили в ведомстве, в дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА (национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений). "Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры. Напомним: ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, искусства и транспортные средства", - говорится в сообщении.
Службы безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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