Рейтинг@Mail.ru
Макрон может набрать 54,5 процента голосов во втором туре, показал опрос - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/makron-1784382958.html
Макрон может набрать 54,5 процента голосов во втором туре, показал опрос
Макрон может набрать 54,5 процента голосов во втором туре, показал опрос - РИА Новости, 19.04.2022
Макрон может набрать 54,5 процента голосов во втором туре, показал опрос
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон может выиграть второй тур президентских выборов с 54,5% голосов, свидетельствуют данные опроса компании Elabe для РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T21:29
2022-04-19T22:23
эммануэль макрон
в мире
франция
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628745_0:0:3376:1900_1920x0_80_0_0_46ba2f11014fdbe24723c0bd328dc48d.jpg
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон может выиграть второй тур президентских выборов с 54,5% голосов, свидетельствуют данные опроса компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR за пять дней до голосования.По данным исследования, Макрон во втором туре президентских выборов может опередить лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, набрав 54,5% голосов. Его же соперница может получить 45,5%.Согласно опросу, голоса в пользу нынешнего президента Франции растут за счет избирателей, голосовавших в первом туре за главу левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс. Так, 42% голосовавших за Меланшона готовы отдать свои голоса за действующего французского лидера, 25% - за Ле Пен. Кроме того, 47% электората Пекресс хотят видеть президентом Макрона, 28% - лидера "Национального объединения".Отдать предпочтение Ле Пен намерены подавляющее большинство избирателей бывшего кандидата крайне правых взглядов Эрика Земмура - 86%.Опрос проводился в интернете 18-19 апреля. Участие в нем приняли 1513 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет от 1,1 до 3,1%.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220418/makron-1784128266.html
https://ria.ru/20220419/vybory-1784188998.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628745_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_2574f73021c79f1d0fa56f9a30b1c030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эммануэль макрон, в мире, франция, марин ле пен, выборы президента франции — 2022
21:29 19.04.2022 (обновлено: 22:23 19.04.2022)
 
Макрон может набрать 54,5 процента голосов во втором туре, показал опрос

Elabe: Макрон может победить во втором туре президентских выборов с 54,5 процента голосов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон может выиграть второй тур президентских выборов с 54,5% голосов, свидетельствуют данные опроса компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR за пять дней до голосования.
По данным исследования, Макрон во втором туре президентских выборов может опередить лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, набрав 54,5% голосов. Его же соперница может получить 45,5%.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:38
"Уберите это!" Новое фото Макрона возмутило британцев
Согласно опросу, голоса в пользу нынешнего президента Франции растут за счет избирателей, голосовавших в первом туре за главу левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс. Так, 42% голосовавших за Меланшона готовы отдать свои голоса за действующего французского лидера, 25% - за Ле Пен. Кроме того, 47% электората Пекресс хотят видеть президентом Макрона, 28% - лидера "Национального объединения".
Отдать предпочтение Ле Пен намерены подавляющее большинство избирателей бывшего кандидата крайне правых взглядов Эрика Земмура - 86%.
Президент Франции и кандидат от La Republique en Marche (LREM) на переизбрание Эммануэль Макрон во время предвыборного митинга в Марселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 08:00
Брюссель выбирает французам Макрона
Опрос проводился в интернете 18-19 апреля. Участие в нем приняли 1513 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет от 1,1 до 3,1%.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
 
Эммануэль МакронВ миреФранцияМарин Ле ПенВыборы президента Франции — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала