21:29 19.04.2022 (обновлено: 22:23 19.04.2022)
Макрон может набрать 54,5 процента голосов во втором туре, показал опрос
Elabe: Макрон может победить во втором туре президентских выборов с 54,5 процента голосов
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон может выиграть второй тур президентских выборов с 54,5% голосов, свидетельствуют данные опроса компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR за пять дней до голосования.
По данным исследования, Макрон во втором туре президентских выборов может опередить лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, набрав 54,5% голосов. Его же соперница может получить 45,5%.
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Согласно опросу, голоса в пользу нынешнего президента Франции растут за счет избирателей, голосовавших в первом туре за главу левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс. Так, 42% голосовавших за Меланшона готовы отдать свои голоса за действующего французского лидера, 25% - за Ле Пен. Кроме того, 47% электората Пекресс хотят видеть президентом Макрона, 28% - лидера "Национального объединения".
Отдать предпочтение Ле Пен намерены подавляющее большинство избирателей бывшего кандидата крайне правых взглядов Эрика Земмура - 86%.
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Опрос проводился в интернете 18-19 апреля. Участие в нем приняли 1513 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет от 1,1 до 3,1%.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.