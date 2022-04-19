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Премьер Польши посетит Львов - РИА Новости, 19.04.2022
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Премьер Польши посетит Львов
Премьер Польши посетит Львов - РИА Новости, 19.04.2022
Премьер Польши посетит Львов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетит во вторник украинский Львов, сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:45
2022-04-19T09:45
в мире
матеуш моравецкий
польша
украина
львов
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ВАРШАВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетит во вторник украинский Львов, сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик."По инициативе польского правительства создаются контейнерные городки для внутренних беженцев. Убежище в них найдут женщины и дети, бегущие с востока (Украины – ред.)", - написал Дворчик в Twitter."Первый из них сегодня откроет премьер-министр Матеуш Моравецкий во Львове", - добавил он.
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783083773.html
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в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, львов
09:45 19.04.2022
 
Премьер Польши посетит Львов

Премьер Польши Моравецкий совершит визит во Львов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетит во вторник украинский Львов, сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик.
"По инициативе польского правительства создаются контейнерные городки для внутренних беженцев. Убежище в них найдут женщины и дети, бегущие с востока (Украины – ред.)", - написал Дворчик в Twitter.
"Первый из них сегодня откроет премьер-министр Матеуш Моравецкий во Львове", - добавил он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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В миреМатеуш МоравецкийПольшаУкраинаЛьвов
 
 
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