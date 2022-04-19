Рейтинг@Mail.ru
Астраханские льготники обеспечены жизненно необходимыми медпрепаратами - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/lekarstva-1784350529.html
Астраханские льготники обеспечены жизненно необходимыми медпрепаратами
Астраханские льготники обеспечены жизненно необходимыми медпрепаратами - РИА Новости, 19.04.2022
Астраханские льготники обеспечены жизненно необходимыми медпрепаратами
Все льготники Астраханской области обеспечены жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона по... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:43
2022-04-19T17:43
астраханская область
общество
здоровье - общество
игорь бабушкин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a888a631a2f142522412fd21f438c4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Все льготники Астраханской области обеспечены жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона по итогам заседания координационного совета по делам инвалидов и ветеранов области.В федеральном реестре на получение льготных лекарств в 2022 году значатся более 64 тысяч жителей Астраханской области."Сейчас ситуация с обеспечением инвалидов и ветеранов лекарствами нормализовалась: весь список жизненно важных препаратов есть в наличии. Один нюанс: из-за санкционной политики в аптеках могут находиться не привычные для пациентов торговые наименования, а препараты-аналоги с тем же действующим веществом", - говорится в сообщении.В этой связи необходимо, чтобы терапевты, которые выписывают рецепты, обучали людей, как правильно перейти с одного препарата, на другой – аналогичный по действию, считают в астраханском общественном фонде инвалидов с эндокринными заболеваниями.Также на заседании обсуждался вопрос доступной среды для инвалидов. "В регионе остаются проблемы с отсутствием пандусов и других элементов доступной среды в аптеках и медучреждениях. Это недопустимо и требует исправления", - приводятся в сообщении слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.В 2021 году сотрудники областного Росздравнадзора провели 76 проверок, в ходе которых выдали 218 предписаний и составили 100 протоколов об административных нарушениях. Они касались как государственных, так и частных учреждений здравоохранения и социального обслуживания.
https://ria.ru/20220415/tseny-1783776389.html
https://ria.ru/20220407/rybolovstvo-1782274508.html
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17a63a813de6bf9425a9baecf87afd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, общество, здоровье - общество, игорь бабушкин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
17:43 19.04.2022
 
Астраханские льготники обеспечены жизненно необходимыми медпрепаратами

Все льготники в Астраханской области обеспечены жизненно необходимыми лекарствами

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Все льготники Астраханской области обеспечены жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона по итогам заседания координационного совета по делам инвалидов и ветеранов области.
В федеральном реестре на получение льготных лекарств в 2022 году значатся более 64 тысяч жителей Астраханской области.
Покупатель в отделе макаронных изделий в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 17:22
В Астраханской области наметилась стабилизация цен на сахар, муку и крупы
"Сейчас ситуация с обеспечением инвалидов и ветеранов лекарствами нормализовалась: весь список жизненно важных препаратов есть в наличии. Один нюанс: из-за санкционной политики в аптеках могут находиться не привычные для пациентов торговые наименования, а препараты-аналоги с тем же действующим веществом", - говорится в сообщении.
В этой связи необходимо, чтобы терапевты, которые выписывают рецепты, обучали людей, как правильно перейти с одного препарата, на другой – аналогичный по действию, считают в астраханском общественном фонде инвалидов с эндокринными заболеваниями.
Также на заседании обсуждался вопрос доступной среды для инвалидов. "В регионе остаются проблемы с отсутствием пандусов и других элементов доступной среды в аптеках и медучреждениях. Это недопустимо и требует исправления", - приводятся в сообщении слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
В 2021 году сотрудники областного Росздравнадзора провели 76 проверок, в ходе которых выдали 218 предписаний и составили 100 протоколов об административных нарушениях. Они касались как государственных, так и частных учреждений здравоохранения и социального обслуживания.
Рыбацкий улов на рыболовной базе в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:59
В Астраханской области усилят контроль над любительским рыболовством
 
Астраханская областьОбществоЗдоровье - ОбществоИгорь БабушкинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала