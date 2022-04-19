https://ria.ru/20220419/lekarstva-1784350529.html

Астраханские льготники обеспечены жизненно необходимыми медпрепаратами

Астраханские льготники обеспечены жизненно необходимыми медпрепаратами - РИА Новости, 19.04.2022

Астраханские льготники обеспечены жизненно необходимыми медпрепаратами

Все льготники Астраханской области обеспечены жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона по... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:43

2022-04-19T17:43

2022-04-19T17:43

астраханская область

общество

здоровье - общество

игорь бабушкин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости. Все льготники Астраханской области обеспечены жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона по итогам заседания координационного совета по делам инвалидов и ветеранов области.В федеральном реестре на получение льготных лекарств в 2022 году значатся более 64 тысяч жителей Астраханской области."Сейчас ситуация с обеспечением инвалидов и ветеранов лекарствами нормализовалась: весь список жизненно важных препаратов есть в наличии. Один нюанс: из-за санкционной политики в аптеках могут находиться не привычные для пациентов торговые наименования, а препараты-аналоги с тем же действующим веществом", - говорится в сообщении.В этой связи необходимо, чтобы терапевты, которые выписывают рецепты, обучали людей, как правильно перейти с одного препарата, на другой – аналогичный по действию, считают в астраханском общественном фонде инвалидов с эндокринными заболеваниями.Также на заседании обсуждался вопрос доступной среды для инвалидов. "В регионе остаются проблемы с отсутствием пандусов и других элементов доступной среды в аптеках и медучреждениях. Это недопустимо и требует исправления", - приводятся в сообщении слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.В 2021 году сотрудники областного Росздравнадзора провели 76 проверок, в ходе которых выдали 218 предписаний и составили 100 протоколов об административных нарушениях. Они касались как государственных, так и частных учреждений здравоохранения и социального обслуживания.

https://ria.ru/20220415/tseny-1783776389.html

https://ria.ru/20220407/rybolovstvo-1782274508.html

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астраханская область, общество, здоровье - общество, игорь бабушкин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия