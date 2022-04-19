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Курс доллара по итогам вторника упал до 78,5 рубля

Курс доллара по итогам вторника упал до 78,5 рубля - РИА Новости, 19.04.2022

Курс доллара по итогам вторника упал до 78,5 рубля

Рубль смог заметно укрепиться во вторник к доллару - до 78,51 рубля, но умеренно ослаб к евро к закрытию торгов - до 84,1 рубля, следует из данных Московской... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:22

2022-04-19T19:22

2022-04-19T19:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рубль смог заметно укрепиться во вторник к доллару - до 78,51 рубля, но умеренно ослаб к евро к закрытию торгов - до 84,1 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,24 рубля, до 78,51 рубля, евро вырос на 42 копейки, до 84,1 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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