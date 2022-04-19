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Курс доллара по итогам вторника упал до 78,5 рубля
Курс доллара по итогам вторника упал до 78,5 рубля - РИА Новости, 19.04.2022
Курс доллара по итогам вторника упал до 78,5 рубля
Рубль смог заметно укрепиться во вторник к доллару - до 78,51 рубля, но умеренно ослаб к евро к закрытию торгов - до 84,1 рубля, следует из данных Московской... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:22
2022-04-19T19:22
2022-04-19T19:22
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рубль смог заметно укрепиться во вторник к доллару - до 78,51 рубля, но умеренно ослаб к евро к закрытию торгов - до 84,1 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,24 рубля, до 78,51 рубля, евро вырос на 42 копейки, до 84,1 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам вторника упал до 78,5 рубля
Курс доллара на Мосбирже по итогам вторника упал до 78,5 рубля, евро вырос до 84,1 рубля