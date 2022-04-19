https://ria.ru/20220419/kupyansk-1784267282.html
На подконтрольной России железнодорожной станции Купянск пропал свет
На подконтрольной России железнодорожной станции Купянск пропал свет - РИА Новости, 19.04.2022
На подконтрольной России железнодорожной станции Купянск пропал свет
Находящийся под контролем вооруженных сил РФ Купянск – крупный железнодорожный узел и третий по величине город Харьковской области – внезапно отключили от... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:16
2022-04-19T12:16
2022-04-19T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
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КУПЯНСК (Харьковская область), 19 апр – РИА Новости. Находящийся под контролем вооруженных сил РФ Купянск – крупный железнодорожный узел и третий по величине город Харьковской области – внезапно отключили от электричества, причины выясняются, сообщил РИА Новости представитель военно-гражданской администрации города."Внезапно отключилось электричество во всем городе, водоснабжение пока работает. Причины выясняются, среди версий может быть как повреждение линий электропередачи, также не исключается и диверсия с украинской стороны, но пока точного понимания нет", - сказал собеседник агентства.Помимо крупного железнодорожного узла, важного в масштабах всей Восточной Украины, в городе есть более десятка предприятий, в том числе машиностроительный завод. Корреспондент РИА Новости подтверждает, что света в домах и учреждениях нет, но вода есть, при этом обстановка в городе спокойная. Работает военно-гражданская администрация, в школах идет учебный процесс, открыт рынок и некоторые магазины.Купянск находится под контролем российских силовиков уже месяц, 22 марта Росгвардия сообщала о том, что доставила в город более 80 тонн гуманитарной помощи, жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости – крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенку, масло.Украинские власти обвинили мэра города Геннадия Мацегору в госимзмене из-за сотрудничества с Россией, по его словам, сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковске его дочь, а семье поступали угрозы расправы над ней. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулеметы.
https://ria.ru/20220412/transport-1783023852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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харьковская область, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:16 19.04.2022 (обновлено: 12:19 19.04.2022)
На подконтрольной России железнодорожной станции Купянск пропал свет
Подконтрольная России железнодорожная станция Купянск отключилась от электричества
КУПЯНСК (Харьковская область), 19 апр – РИА Новости. Находящийся под контролем вооруженных сил РФ Купянск – крупный железнодорожный узел и третий по величине город Харьковской области – внезапно отключили от электричества, причины выясняются, сообщил РИА Новости представитель военно-гражданской администрации города.
"Внезапно отключилось электричество во всем городе, водоснабжение пока работает. Причины выясняются, среди версий может быть как повреждение линий электропередачи, также не исключается и диверсия с украинской стороны, но пока точного понимания нет", - сказал собеседник агентства.
Помимо крупного железнодорожного узла, важного в масштабах всей Восточной Украины, в городе есть более десятка предприятий, в том числе машиностроительный завод. Корреспондент РИА Новости подтверждает, что света в домах и учреждениях нет, но вода есть, при этом обстановка в городе спокойная. Работает военно-гражданская администрация, в школах идет учебный процесс, открыт рынок и некоторые магазины.
Купянск находится под контролем российских силовиков уже месяц, 22 марта Росгвардия
сообщала о том, что доставила в город более 80 тонн гуманитарной помощи, жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости – крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенку, масло.
Украинские власти обвинили мэра города Геннадия Мацегору в госимзмене из-за сотрудничества с Россией
, по его словам, сотрудники СБУ
задержали в Ивано-Франковске
его дочь, а семье поступали угрозы расправы над ней. Спикер Госдумы
РФ Вячеслав Володин
назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулеметы.