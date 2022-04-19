https://ria.ru/20220419/kredit-1784392650.html
IT-компании получат льготный кредит, если откажутся от выплаты дивидендов
IT-компании получат льготный кредит, если откажутся от выплаты дивидендов - РИА Новости, 19.04.2022
IT-компании получат льготный кредит, если откажутся от выплаты дивидендов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому аккредитованные при Минцифре РФ IT-компании, претендующие на получение льготного... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:28
2022-04-19T23:28
2022-04-19T23:28
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому аккредитованные при Минцифре РФ IT-компании, претендующие на получение льготного кредита, должны будут отказаться от выплаты дивидендов на срок действия кредитного договора.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Также компании на период действия кредитного договора должны сохранить занятость не менее 85% среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 года. Индексация зарплаты сотрудников на размер инфляции должна проводиться как минимум раз в год.Решение о соответствии IT-компании требованиям будет принимать Минцифры на основе экспертизы, проведенной "Центром экспертизы и координации информатизации" (ЦЭКИ).Ранее, 2 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий. В числе мер - льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов.
https://ria.ru/20220411/mintsifry-1782987961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, технологии
IT-компании получат льготный кредит, если откажутся от выплаты дивидендов
IT-компании получат льготный кредит, если откажутся от выплаты дивидендов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому аккредитованные при Минцифре РФ IT-компании, претендующие на получение льготного кредита, должны будут отказаться от выплаты дивидендов на срок действия кредитного договора.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
"В кредитном договоре (соглашении), в соответствии с которым предоставляется льготный кредит по ставке составляющей не более 3% годовых, должно быть предусмотрено условие о запрете на объявление и выплату дивидендов (распределение прибыли) на срок действия кредитного договора (соглашения), за исключением случаев, определенных отдельными решениями правительства РФ", - говорится в сообщении.
Также компании на период действия кредитного договора должны сохранить занятость не менее 85% среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 года. Индексация зарплаты сотрудников на размер инфляции должна проводиться как минимум раз в год.
Решение о соответствии IT-компании требованиям будет принимать Минцифры на основе экспертизы, проведенной "Центром экспертизы и координации информатизации" (ЦЭКИ).
Ранее, 2 марта, президент России Владимир Путин
подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий. В числе мер - льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов.