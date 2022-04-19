https://ria.ru/20220419/koronavirus-1784248510.html

В России за сутки госпитализировали 3462 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3462 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022

В России за сутки госпитализировали 3462 человека с COVID-19

Более 3,4 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 227,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:05

2022-04-19T11:05

2022-04-19T11:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 227,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 19 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3462 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 227,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 77 регионах, снижение - в четырех, ситуация не изменилась в четырех регионах.Более 8,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 235 человек.Отмечается, что за сутки выздоровели 16 763 человека или на 17% больше по сравнению с 18 апреля."Выявлено 8 640 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 235 человек", - говорится в документе.

https://rsport.ria.ru/20220417/koronavirus-1780961435.html

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия