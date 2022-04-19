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В России за сутки госпитализировали 3462 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220419/koronavirus-1784248510.html
В России за сутки госпитализировали 3462 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3462 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2022
В России за сутки госпитализировали 3462 человека с COVID-19
Более 3,4 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 227,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:05
2022-04-19T11:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 227,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 19 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3462 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 227,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 77 регионах, снижение - в четырех, ситуация не изменилась в четырех регионах.Более 8,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 235 человек.Отмечается, что за сутки выздоровели 16 763 человека или на 17% больше по сравнению с 18 апреля."Выявлено 8 640 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 235 человек", - говорится в документе.
https://rsport.ria.ru/20220417/koronavirus-1780961435.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия
11:05 19.04.2022
 
В России за сутки госпитализировали 3462 человека с COVID-19

За сутки в России выявили более 8640 тысяч новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 227,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 19 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3462 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 227,2%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 77 регионах, снижение - в четырех, ситуация не изменилась в четырех регионах.
Более 8,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 235 человек.
Отмечается, что за сутки выздоровели 16 763 человека или на 17% больше по сравнению с 18 апреля.
"Выявлено 8 640 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 235 человек", - говорится в документе.
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