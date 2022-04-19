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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе и двустороннее сотрудничество

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе и двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе и двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Ново-Огарево. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:53

2022-04-19T19:53

2022-04-19T21:57

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Ново-Огарево.Они договорились активизировать контакты Москвы, Еревана и Баку для нормализации отношений двух закавказских государств, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля. "Стороны условились в соответствии с имеющимися трехсторонними договоренностями от 26 ноября 2021 года ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон", — отмечается в документе.Помимо этого, они договорились наращивать потенциал сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ."Стороны, признавая ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечении региональной стабильности, подтвердили готовность с учетом текущего председательства Армении в Организации активизировать усилия по наращиванию потенциала сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ, совершенствованию механизмов кризисного реагирования Организации, уплотнять координацию и содействовать расширению партнерских связей ОДКБ", — указывается в заявлении.При этом лидеры двух государств отметили высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества.Путин и Пашинян также заявили о недопустимости использования территории России и Армении третьими странами в ущерб интересам Еревана или Москвы в сфере биобезопасности.Также они договорились продолжать интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, а также увеличение доли расчетов в национальных валютах.Стороны согласовали и дальнейшее углубление сотрудничества в формате СНГ."Путин и Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер. Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и так далее", — отмечается в заявлении.Еще одной темой переговоров стала борьба с неонацизмом и дискриминацией."Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении", — указывается в документе.Разговор шел и о контактах Еревана с Анкарой."Путин и Пашинян приветствовали запущенный при российском содействии процесс нормализации армяно-турецких отношений", — отмечается в сообщении.Премьер-министр Армении пригласил российского лидера посетить Ереван в связи с сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 года, на что тот ответил согласием.На завтра у Пашиняна запланированы встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Также ожидается визит в Нижний Новгород.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, россия, азербайджан