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Конференция "Финансовые продукты для розничных инвесторов" пройдет в мае - РИА Новости, 19.04.2022
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Конференция "Финансовые продукты для розничных инвесторов" пройдет в мае
Конференция "Финансовые продукты для розничных инвесторов" пройдет в мае - РИА Новости, 19.04.2022
Конференция "Финансовые продукты для розничных инвесторов" пройдет в мае
18 мая 2022 года состоится II Ежегодная конференция "Финансовые продукты для розничных инвесторов", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:32
2022-04-19T16:32
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 апр - Пресс-служба АО "Эксперт РА". 18 мая 2022 года состоится II Ежегодная конференция "Финансовые продукты для розничных инвесторов", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения"Дата и время проведения: 18 мая 2022 года, 9:15 – 15:00 (офлайн)Место проведения: Swissоtel Красные Холмы. Подробнее по ссылке.Российский рынок частных инвестиций вошел в кризис на историческом пике своего развития: количество уникальных клиентов физических лиц на брокерском обслуживании по итогам 2021 года удвоилось и составило 20,2 млн человек, а совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании, согласно данным ЦБ, составила 8,3 трлн рублей, объем средств на ИИС – 551 млрд рублей.Новая реальность, возникшая в 2022 году, внесла коррективы в развитие рынка. Индексы российских акций упали до 30-40%, появился риск дефолтов, выросла инфляция, а валютный рынок подвергся жесткому регулированию. Тем не менее все большее граждан нашей страны используют возможности фондового рынка, чтобы создать или сохранить накопленные сбережения. Инвестиции остаются перспективным инструментом для управления личными финансами, при условии тщательного анализа рисков и возможностей.Каким будет состояние отечественного фондового рынка и как оно повлияет на активы частных лиц? Будут ли доступны зарубежные акции? Стоит ли вообще становится сейчас розничным инвестором? На второй ежегодной конференции провайдеров финансовых услуг для розничных инвесторов будут обсуждаться антикризисные стратегии продаж, актуальные инвестиционные продукты, а также способы сохранения лояльности инвесторов, впервые столкнувшихся с обвалом фондового рынка. Также в рамках конференции пройдет церемония награждения лидеров рынка финансовой розницы.Аудитория: представители Банка России, Минфина, российских бирж, управляющих компаний, розничных банков, брокеров, компаний страхования жизни, СМИ. Всего более 200 участников.Мероприятие для возрастной категории +18. Регистрация.Контакты: По вопросам участия - Мариам Яндиева, + 7 (495) 225-34-44 (доб. 3480), EmailКлаз Арсений, + 7 (495) 225-34-44 (доб. 3481), EmailПо вопросам программы - Юлия Барыбина +7 (495) 225-34-44 (доб. 3478), Email.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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пресс-релизы
16:32 19.04.2022

Конференция "Финансовые продукты для розничных инвесторов" пройдет в мае

© Depositphotos / zurijetaБизнесмены во время конференции
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Depositphotos / zurijeta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - Пресс-служба АО "Эксперт РА". 18 мая 2022 года состоится II Ежегодная конференция "Финансовые продукты для розничных инвесторов", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения"
Дата и время проведения: 18 мая 2022 года, 9:15 – 15:00 (офлайн)
Место проведения: Swissоtel Красные Холмы. Подробнее по ссылке.
Российский рынок частных инвестиций вошел в кризис на историческом пике своего развития: количество уникальных клиентов физических лиц на брокерском обслуживании по итогам 2021 года удвоилось и составило 20,2 млн человек, а совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании, согласно данным ЦБ, составила 8,3 трлн рублей, объем средств на ИИС – 551 млрд рублей.
Новая реальность, возникшая в 2022 году, внесла коррективы в развитие рынка. Индексы российских акций упали до 30-40%, появился риск дефолтов, выросла инфляция, а валютный рынок подвергся жесткому регулированию. Тем не менее все большее граждан нашей страны используют возможности фондового рынка, чтобы создать или сохранить накопленные сбережения. Инвестиции остаются перспективным инструментом для управления личными финансами, при условии тщательного анализа рисков и возможностей.
Каким будет состояние отечественного фондового рынка и как оно повлияет на активы частных лиц? Будут ли доступны зарубежные акции? Стоит ли вообще становится сейчас розничным инвестором? На второй ежегодной конференции провайдеров финансовых услуг для розничных инвесторов будут обсуждаться антикризисные стратегии продаж, актуальные инвестиционные продукты, а также способы сохранения лояльности инвесторов, впервые столкнувшихся с обвалом фондового рынка. Также в рамках конференции пройдет церемония награждения лидеров рынка финансовой розницы.
Аудитория: представители Банка России, Минфина, российских бирж, управляющих компаний, розничных банков, брокеров, компаний страхования жизни, СМИ. Всего более 200 участников.
Мероприятие для возрастной категории +18. Регистрация.
Контакты: По вопросам участия - Мариам Яндиева, + 7 (495) 225-34-44 (доб. 3480), Email
Клаз Арсений, + 7 (495) 225-34-44 (доб. 3481), Email
По вопросам программы - Юлия Барыбина +7 (495) 225-34-44 (доб. 3478), Email.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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