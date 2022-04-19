23:49 19.04.2022 (обновлено: 00:08 20.04.2022)
Италия может отказаться платить за газ в рублях, передает Bloomberg
Bloomberg: Италия откажется платить за газ в рублях, если ЕС сочтет это нарушением санкций
Газокомпрессорная станция
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что Италия откажется выполнять российские условия по оплате за газ, если Евросоюз придет к выводу, что это нарушает его санкции.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
"Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции", - передает агентство.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.