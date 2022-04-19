https://ria.ru/20220419/italiya-1784394494.html

Италия может отказаться платить за газ в рублях, передает Bloomberg

Италия может отказаться платить за газ в рублях, передает Bloomberg - РИА Новости, 20.04.2022

Италия может отказаться платить за газ в рублях, передает Bloomberg

Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что Италия откажется выполнять российские условия по оплате за газ, если Евросоюз придет к выводу, что это... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-19T23:49

2022-04-19T23:49

2022-04-20T00:08

италия

россия

евросоюз

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цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что Италия откажется выполнять российские условия по оплате за газ, если Евросоюз придет к выводу, что это нарушает его санкции.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Согласно источникам, в ходе предварительной оценки ЕС пришел к выводу, что российские условия оплаты являются явным нарушением санкций. Источники отмечают, что итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220419/gaz-1784282666.html

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2022

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

италия, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, в мире