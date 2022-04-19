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Италия может отказаться платить за газ в рублях, передает Bloomberg - РИА Новости, 20.04.2022
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Италия может отказаться платить за газ в рублях, передает Bloomberg
Италия может отказаться платить за газ в рублях, передает Bloomberg - РИА Новости, 20.04.2022
Италия может отказаться платить за газ в рублях, передает Bloomberg
Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что Италия откажется выполнять российские условия по оплате за газ, если Евросоюз придет к выводу, что это... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-19T23:49
2022-04-20T00:08
италия
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что Италия откажется выполнять российские условия по оплате за газ, если Евросоюз придет к выводу, что это нарушает его санкции.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Согласно источникам, в ходе предварительной оценки ЕС пришел к выводу, что российские условия оплаты являются явным нарушением санкций. Источники отмечают, что итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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италия, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, в мире
23:49 19.04.2022 (обновлено: 00:08 20.04.2022)
 
Италия может отказаться платить за газ в рублях, передает Bloomberg

Bloomberg: Италия откажется платить за газ в рублях, если ЕС сочтет это нарушением санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг передает со ссылкой на источники, что Италия откажется выполнять российские условия по оплате за газ, если Евросоюз придет к выводу, что это нарушает его санкции.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
"Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции", - передает агентство.
Согласно источникам, в ходе предварительной оценки ЕС пришел к выводу, что российские условия оплаты являются явным нарушением санкций. Источники отмечают, что итальянское правительство ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ИталияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЭкономикаЦены на нефтьВ мире
 
 
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