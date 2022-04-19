https://ria.ru/20220419/istoriya-1784245449.html

Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин

Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2022

Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин

Знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого, заявил президент... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:52

2022-04-19T10:52

2022-04-19T10:52

общество

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

юнармия

музей победы

владимирская область

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого, заявил президент России Владимир Путин в обращении к открытию первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!"."Название форума точно и ёмко отображает значение исторической правды для нашей страны и каждого её гражданина. Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого, черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков",- говорится в обращении Путина, которое было зачитано первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.Путин подчеркнул, что это основа тысячелетней государственности, и ее несущая опора заключается в истинной, сердечной преданности народа Родине и её интересам."Только с любовью к Отчизне можно выполнить все наши планы, идти вперёд и строить мощную, процветающую Россию",- подчеркнул он.Отдельно президент подчеркнул важность позиции молодежи и ее стремление учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды."Именно поэтому считаю ваш форум значимым, востребованным проектом, а его проведение в преддверии 9 мая – на Поклонной горе, в Музее Победы – глубоко символичным. Отрадно, что многие из присутствующих здесь – а это сотни ребят из более чем 30 регионов – уже участвуют в волонтёрских инициативах, просветительских и военно-патриотических программах",- заключил президент.Участие в форуме принимают школьники из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации. Для участников запланированы дискуссии на историческую тематику, квест, а также обсуждения о необходимости сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей.Форум проводится при поддержке правительства Москвы. Партнерами проекта выступают РВИО, РИО, РДШ, Юнармия, Школьный музей Победы, платформа "Россия - страна возможностей", проект "Без срока давности" и Российское общество "Знание", сообщила ранее пресс-служба Мипросвещения.

https://ria.ru/20220419/istoriya-1784236130.html

https://ria.ru/20211116/uchebniki-1759305914.html

россия

владимирская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, российское военно-историческое общество (рвио), юнармия, музей победы, владимирская область, сергей кириенко, владимир путин