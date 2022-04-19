Рейтинг@Mail.ru
Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/istoriya-1784245449.html
Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин
Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин - РИА Новости, 19.04.2022
Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин
Знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого, заявил президент... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:52
2022-04-19T10:52
общество
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
юнармия
музей победы
владимирская область
сергей кириенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого, заявил президент России Владимир Путин в обращении к открытию первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!"."Название форума точно и ёмко отображает значение исторической правды для нашей страны и каждого её гражданина. Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого, черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков",- говорится в обращении Путина, которое было зачитано первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.Путин подчеркнул, что это основа тысячелетней государственности, и ее несущая опора заключается в истинной, сердечной преданности народа Родине и её интересам."Только с любовью к Отчизне можно выполнить все наши планы, идти вперёд и строить мощную, процветающую Россию",- подчеркнул он.Отдельно президент подчеркнул важность позиции молодежи и ее стремление учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды."Именно поэтому считаю ваш форум значимым, востребованным проектом, а его проведение в преддверии 9 мая – на Поклонной горе, в Музее Победы – глубоко символичным. Отрадно, что многие из присутствующих здесь – а это сотни ребят из более чем 30 регионов – уже участвуют в волонтёрских инициативах, просветительских и военно-патриотических программах",- заключил президент.Участие в форуме принимают школьники из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации. Для участников запланированы дискуссии на историческую тематику, квест, а также обсуждения о необходимости сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей.Форум проводится при поддержке правительства Москвы. Партнерами проекта выступают РВИО, РИО, РДШ, Юнармия, Школьный музей Победы, платформа "Россия - страна возможностей", проект "Без срока давности" и Российское общество "Знание", сообщила ранее пресс-служба Мипросвещения.
https://ria.ru/20220419/istoriya-1784236130.html
https://ria.ru/20211116/uchebniki-1759305914.html
россия
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, российское военно-историческое общество (рвио), юнармия, музей победы, владимирская область, сергей кириенко, владимир путин
10:52 19.04.2022
 
Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин

Президент Путин отметил, что знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого, заявил президент России Владимир Путин в обращении к открытию первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".
"Название форума точно и ёмко отображает значение исторической правды для нашей страны и каждого её гражданина. Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого, черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков",- говорится в обращении Путина, которое было зачитано первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
10:17
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
Путин подчеркнул, что это основа тысячелетней государственности, и ее несущая опора заключается в истинной, сердечной преданности народа Родине и её интересам.
"Только с любовью к Отчизне можно выполнить все наши планы, идти вперёд и строить мощную, процветающую Россию",- подчеркнул он.
Отдельно президент подчеркнул важность позиции молодежи и ее стремление учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.
"Именно поэтому считаю ваш форум значимым, востребованным проектом, а его проведение в преддверии 9 мая – на Поклонной горе, в Музее Победы – глубоко символичным. Отрадно, что многие из присутствующих здесь – а это сотни ребят из более чем 30 регионов – уже участвуют в волонтёрских инициативах, просветительских и военно-патриотических программах",- заключил президент.
Выпускник школы в библиотеке - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября 2021, 15:39
Кравцова попросили проверить учебники истории на искажения фактов о войне
Участие в форуме принимают школьники из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации. Для участников запланированы дискуссии на историческую тематику, квест, а также обсуждения о необходимости сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей.
Форум проводится при поддержке правительства Москвы. Партнерами проекта выступают РВИО, РИО, РДШ, Юнармия, Школьный музей Победы, платформа "Россия - страна возможностей", проект "Без срока давности" и Российское общество "Знание", сообщила ранее пресс-служба Мипросвещения.
 
ОбществоРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)ЮнармияМузей ПобедыВладимирская областьСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала