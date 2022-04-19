Знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого, заявил Путин
Президент Путин отметил, что знание истории поможет сделать верные выводы из прошлого
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого, заявил президент России Владимир Путин в обращении к открытию первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".
"Название форума точно и ёмко отображает значение исторической правды для нашей страны и каждого её гражданина. Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого, черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков",- говорится в обращении Путина, которое было зачитано первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
Путин подчеркнул, что это основа тысячелетней государственности, и ее несущая опора заключается в истинной, сердечной преданности народа Родине и её интересам.
"Только с любовью к Отчизне можно выполнить все наши планы, идти вперёд и строить мощную, процветающую Россию",- подчеркнул он.
Отдельно президент подчеркнул важность позиции молодежи и ее стремление учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.
"Именно поэтому считаю ваш форум значимым, востребованным проектом, а его проведение в преддверии 9 мая – на Поклонной горе, в Музее Победы – глубоко символичным. Отрадно, что многие из присутствующих здесь – а это сотни ребят из более чем 30 регионов – уже участвуют в волонтёрских инициативах, просветительских и военно-патриотических программах",- заключил президент.
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Участие в форуме принимают школьники из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации. Для участников запланированы дискуссии на историческую тематику, квест, а также обсуждения о необходимости сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей.
Форум проводится при поддержке правительства Москвы. Партнерами проекта выступают РВИО, РИО, РДШ, Юнармия, Школьный музей Победы, платформа "Россия - страна возможностей", проект "Без срока давности" и Российское общество "Знание", сообщила ранее пресс-служба Мипросвещения.