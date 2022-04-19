https://ria.ru/20220419/inflyatsiya-1784331369.html

Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов

Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов - РИА Новости, 19.04.2022

Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов

Власти России ожидают дальнейшего замедления инфляции, что будет способствовать снижению ставок в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:18

2022-04-19T16:18

2022-04-19T16:18

экономика

антон силуанов

россия

инфляция

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти России ожидают дальнейшего замедления инфляции, что будет способствовать снижению ставок в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов.Он отметил, что темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках. "Финансовая стабилизация положительно влияет и на процентные ставки в экономике, долгосрочные ставки по ОФЗ снизились до 10,5%. Мы ожидаем дальнейшего снижения этого показателя по мере снижения инфляции", - добавил министр.Также, по его словам, укрепление текущего счета платежного баланса дает возможность постепенно смягчать ограничения по капитальным операциям.

https://ria.ru/20220419/ekonomika-1784320441.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, антон силуанов, россия, инфляция