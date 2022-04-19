https://ria.ru/20220419/inflyatsiya-1784331369.html
Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов
Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов - РИА Новости, 19.04.2022
Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов
Власти России ожидают дальнейшего замедления инфляции, что будет способствовать снижению ставок в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:18
2022-04-19T16:18
2022-04-19T16:18
экономика
антон силуанов
россия
инфляция
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти России ожидают дальнейшего замедления инфляции, что будет способствовать снижению ставок в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов.Он отметил, что темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках. "Финансовая стабилизация положительно влияет и на процентные ставки в экономике, долгосрочные ставки по ОФЗ снизились до 10,5%. Мы ожидаем дальнейшего снижения этого показателя по мере снижения инфляции", - добавил министр.Также, по его словам, укрепление текущего счета платежного баланса дает возможность постепенно смягчать ограничения по капитальным операциям.
https://ria.ru/20220419/ekonomika-1784320441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, россия, инфляция
Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов
Министр финансов Силуанов заявил, что власти ожидают дальнейшего замедления инфляции
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти России ожидают дальнейшего замедления инфляции, что будет способствовать снижению ставок в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Банк России приступил к снижению процентных ставок, не создавая каких-то рисков для инфляции. Дальнейшее замедление инфляции будет способствовать и снижению процентных ставок в экономике, соответственно, и доступности кредитов для расширения предпринимательской деятельности", - сказал Силуанов, выступая во вторник на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он отметил, что темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках. "Финансовая стабилизация положительно влияет и на процентные ставки в экономике, долгосрочные ставки по ОФЗ снизились до 10,5%. Мы ожидаем дальнейшего снижения этого показателя по мере снижения инфляции", - добавил министр.
Также, по его словам, укрепление текущего счета платежного баланса дает возможность постепенно смягчать ограничения по капитальным операциям.