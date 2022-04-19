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Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов - РИА Новости, 19.04.2022
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Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов
Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов - РИА Новости, 19.04.2022
Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов
Власти России ожидают дальнейшего замедления инфляции, что будет способствовать снижению ставок в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:18
2022-04-19T16:18
экономика
антон силуанов
россия
инфляция
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти России ожидают дальнейшего замедления инфляции, что будет способствовать снижению ставок в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов.Он отметил, что темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках. "Финансовая стабилизация положительно влияет и на процентные ставки в экономике, долгосрочные ставки по ОФЗ снизились до 10,5%. Мы ожидаем дальнейшего снижения этого показателя по мере снижения инфляции", - добавил министр.Также, по его словам, укрепление текущего счета платежного баланса дает возможность постепенно смягчать ограничения по капитальным операциям.
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экономика, антон силуанов, россия, инфляция
16:18 19.04.2022
 
Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов

Министр финансов Силуанов заявил, что власти ожидают дальнейшего замедления инфляции

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти России ожидают дальнейшего замедления инфляции, что будет способствовать снижению ставок в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Банк России приступил к снижению процентных ставок, не создавая каких-то рисков для инфляции. Дальнейшее замедление инфляции будет способствовать и снижению процентных ставок в экономике, соответственно, и доступности кредитов для расширения предпринимательской деятельности", - сказал Силуанов, выступая во вторник на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он отметил, что темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках. "Финансовая стабилизация положительно влияет и на процентные ставки в экономике, долгосрочные ставки по ОФЗ снизились до 10,5%. Мы ожидаем дальнейшего снижения этого показателя по мере снижения инфляции", - добавил министр.
Также, по его словам, укрепление текущего счета платежного баланса дает возможность постепенно смягчать ограничения по капитальным операциям.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияИнфляция
 
 
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