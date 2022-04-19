https://ria.ru/20220419/inflyatsiya-1784324313.html

Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников

Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников - РИА Новости, 19.04.2022

Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников

Инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, данные контрольно-кассовой техники позволяют говорить о ее существенном торможении, заявил министр... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:00

2022-04-19T16:00

2022-04-19T16:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

максим решетников

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, данные контрольно-кассовой техники позволяют говорить о ее существенном торможении, заявил министр экономического развития Максим Решетников.По данным Росстата, недельная инфляция за период со 2 по 8 апреля в РФ замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%."Замедляется инфляция. За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем. Потому что ККТ позволяют оперативно об этом судить", - добавил министр.

https://ria.ru/20220418/inflyatsiya-1784122150.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, максим решетников