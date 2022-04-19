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Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников - РИА Новости, 19.04.2022
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Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников
Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников - РИА Новости, 19.04.2022
Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников
Инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, данные контрольно-кассовой техники позволяют говорить о ее существенном торможении, заявил министр... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:00
2022-04-19T16:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
инфляция
максим решетников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, данные контрольно-кассовой техники позволяют говорить о ее существенном торможении, заявил министр экономического развития Максим Решетников.По данным Росстата, недельная инфляция за период со 2 по 8 апреля в РФ замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%."Замедляется инфляция. За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем. Потому что ККТ позволяют оперативно об этом судить", - добавил министр.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, максим решетников
16:00 19.04.2022
 
Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников

Глава МЭР Решетников: инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, данные контрольно-кассовой техники позволяют говорить о ее существенном торможении, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По данным Росстата, недельная инфляция за период со 2 по 8 апреля в РФ замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%.
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"Замедляется инфляция. За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем. Потому что ККТ позволяют оперативно об этом судить", - добавил министр.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ИнфляцияМаксим Решетников
 
 
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