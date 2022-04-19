https://ria.ru/20220419/inflyatsiya-1784324313.html
Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников
Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников - РИА Новости, 19.04.2022
Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников
Инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, данные контрольно-кассовой техники позволяют говорить о ее существенном торможении, заявил министр... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:00
2022-04-19T16:00
2022-04-19T16:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
инфляция
максим решетников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_1b684cb9ec18dcf1a3f4ee7c674755bf.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, данные контрольно-кассовой техники позволяют говорить о ее существенном торможении, заявил министр экономического развития Максим Решетников.По данным Росстата, недельная инфляция за период со 2 по 8 апреля в РФ замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%."Замедляется инфляция. За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем. Потому что ККТ позволяют оперативно об этом судить", - добавил министр.
https://ria.ru/20220418/inflyatsiya-1784122150.html
https://ria.ru/20220419/gruzoviki-1784259591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704058_138:0:2795:1993_1920x0_80_0_0_fec413362511ee20ca87784b5ae3fb7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, максим решетников
Инфляция в России продолжила замедляться, заявил Решетников
Глава МЭР Решетников: инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, данные контрольно-кассовой техники позволяют говорить о ее существенном торможении, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По данным Росстата
, недельная инфляция за период со 2 по 8 апреля в РФ
замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%.
"Замедляется инфляция. За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66%. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю", - сказал Решетников на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"У нас данные по прошедшей неделе Росстат предоставит завтра, но вот сейчас уже, по данным контрольно-кассовой техники, мы можем судить о том, что произойдет существенное замедление инфляции, мы ожидаем. Потому что ККТ позволяют оперативно об этом судить", - добавил министр.