https://ria.ru/20220419/granitsa-1784213351.html

На Украине продлили пересечение границы без загранпаспортов

На Украине продлили пересечение границы без загранпаспортов - РИА Новости, 19.04.2022

На Украине продлили пересечение границы без загранпаспортов

Госпогранслужба Украины продлила возможность пересечения границы для граждан страны по внутренним паспортам, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T04:02

2022-04-19T04:02

2022-04-19T04:02

украинская железная дорога

в мире

укрзализныця

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387335_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_24a8afb99b1913a6a50e022b71d12d8d.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госпогранслужба Украины продлила возможность пересечения границы для граждан страны по внутренним паспортам, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя ведомства Андрея Демченко.Ранее Демченко заявил, что большинство украинских беженцев больше не смогут покинуть страну без загранпаспортов, исключение могут сделать только для тех, кто следует из регионов, в которых идут боевые действия.На протяжении последних полутора месяцев украинские граждане без загранпаспортов могли свободно попасть в Европейский союз. Ранее Демченко заявлял, что это происходило из-за большой загруженности сотрудников ведомства, не успевавших оформлять надлежащим образом документы массово устремившихся за границу украинцев.Вечером в воскресенье компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила в своем официальном Telegram-канале о случаях высадки сотрудниками Госпогранслужбы украинских беженцев на границе со странами Европейского союза из-за отсутствия у них загранпаспортов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/kiva-1784082148.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украинская железная дорога, в мире, укрзализныця, украина