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На Украине продлили пересечение границы без загранпаспортов - РИА Новости, 19.04.2022
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На Украине продлили пересечение границы без загранпаспортов
На Украине продлили пересечение границы без загранпаспортов - РИА Новости, 19.04.2022
На Украине продлили пересечение границы без загранпаспортов
Госпогранслужба Украины продлила возможность пересечения границы для граждан страны по внутренним паспортам, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T04:02
2022-04-19T04:02
украинская железная дорога
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укрзализныця
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госпогранслужба Украины продлила возможность пересечения границы для граждан страны по внутренним паспортам, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя ведомства Андрея Демченко.Ранее Демченко заявил, что большинство украинских беженцев больше не смогут покинуть страну без загранпаспортов, исключение могут сделать только для тех, кто следует из регионов, в которых идут боевые действия.На протяжении последних полутора месяцев украинские граждане без загранпаспортов могли свободно попасть в Европейский союз. Ранее Демченко заявлял, что это происходило из-за большой загруженности сотрудников ведомства, не успевавших оформлять надлежащим образом документы массово устремившихся за границу украинцев.Вечером в воскресенье компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила в своем официальном Telegram-канале о случаях высадки сотрудниками Госпогранслужбы украинских беженцев на границе со странами Европейского союза из-за отсутствия у них загранпаспортов.
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украинская железная дорога, в мире, укрзализныця, украина
04:02 19.04.2022
 
На Украине продлили пересечение границы без загранпаспортов

На Украине продлили пересечение границы гражданами без загранпаспортов

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госпогранслужба Украины продлила возможность пересечения границы для граждан страны по внутренним паспортам, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя ведомства Андрея Демченко.
Ранее Демченко заявил, что большинство украинских беженцев больше не смогут покинуть страну без загранпаспортов, исключение могут сделать только для тех, кто следует из регионов, в которых идут боевые действия.

"Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда наши граждане не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт. Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям со сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу. Это касается всех граждан, независимо от областей, из которых они направляются", - приводит издание слова Демченко.

На протяжении последних полутора месяцев украинские граждане без загранпаспортов могли свободно попасть в Европейский союз. Ранее Демченко заявлял, что это происходило из-за большой загруженности сотрудников ведомства, не успевавших оформлять надлежащим образом документы массово устремившихся за границу украинцев.
Вечером в воскресенье компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила в своем официальном Telegram-канале о случаях высадки сотрудниками Госпогранслужбы украинских беженцев на границе со странами Европейского союза из-за отсутствия у них загранпаспортов.
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