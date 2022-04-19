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В Хабаровском крае хотят привлечь бизнес к созданию глэмпинг-парков - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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В Хабаровском крае хотят привлечь бизнес к созданию глэмпинг-парков
В Хабаровском крае хотят привлечь бизнес к созданию глэмпинг-парков - РИА Новости, 19.04.2022
В Хабаровском крае хотят привлечь бизнес к созданию глэмпинг-парков
Власти Хабаровского края предлагают активно вовлекать бизнес в создание в регионе глэмпинг-парков, сообщает во вторник краевой Кабмин. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:56
2022-04-19T17:56
туризм
туризм
михаил дегтярев
хабаровский край
новости - туризм
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ХАБАРОВСК, 19 апр – РИА Новости. Власти Хабаровского края предлагают активно вовлекать бизнес в создание в регионе глэмпинг-парков, сообщает во вторник краевой Кабмин.Инвесторы, реализующие проекты глэмпинг-парков, могут получить статус резидента Территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток, что дает возможность выделения им земельных участков в аренду без проведения торгов. В этом случае в течение первых пяти лет для проекта будет действовать нулевая ставка налогов на прибыль, землю и имущество. Размер страховых взносов уменьшится до 7,6 процента.Как пояснил первый замминистра туризма края Олег Лучин, для реализации проектов предусмотрены федеральные гранты трех типов. Первый включает размещения кемпингов и автокемпингов. Максимальная сумма гранта – 4,65 миллиона рублей. Второй тип касается обустройства пляжей и национальных турмаршрутов – на пляжи выдается до десяти миллионов рублей, а на маршруты – до 7,55 миллиона. Третий тип включает поддержку развития туринфраструктуры. К примеру, максимальная сумма гранта на обустройство подогреваемых бассейнов составит 5,5 миллиона рублей. Во всех трех случаях предприниматель будет обязан вложить в проект не менее 30 процентов собственных средств.В Хабаровском крае на данный момент работает пять глэмпинг-парков.
https://ria.ru/20220419/volgograd-1784295330.html
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туризм, михаил дегтярев, хабаровский край, новости - туризм, туристы, отели
17:56 19.04.2022
 
В Хабаровском крае хотят привлечь бизнес к созданию глэмпинг-парков

Власти Хабаровского края предложили бизнесу заняться созданием глэмпинг-парков

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае
Вид на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 19 апр – РИА Новости. Власти Хабаровского края предлагают активно вовлекать бизнес в создание в регионе глэмпинг-парков, сообщает во вторник краевой Кабмин.
"Расчеты показывают, что окупаемость таких проектов происходит в течение трех сезонов. Быстро вернуть инвестиции можно благодаря небольшой конкуренции. При этом компании, которые займутся организацией глэмпингов, смогут рассчитывать и на финансовую поддержку от государства", – говорится в релизе.
Инвесторы, реализующие проекты глэмпинг-парков, могут получить статус резидента Территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток, что дает возможность выделения им земельных участков в аренду без проведения торгов. В этом случае в течение первых пяти лет для проекта будет действовать нулевая ставка налогов на прибыль, землю и имущество. Размер страховых взносов уменьшится до 7,6 процента.
Как пояснил первый замминистра туризма края Олег Лучин, для реализации проектов предусмотрены федеральные гранты трех типов. Первый включает размещения кемпингов и автокемпингов. Максимальная сумма гранта – 4,65 миллиона рублей. Второй тип касается обустройства пляжей и национальных турмаршрутов – на пляжи выдается до десяти миллионов рублей, а на маршруты – до 7,55 миллиона.
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Третий тип включает поддержку развития туринфраструктуры. К примеру, максимальная сумма гранта на обустройство подогреваемых бассейнов составит 5,5 миллиона рублей. Во всех трех случаях предприниматель будет обязан вложить в проект не менее 30 процентов собственных средств.
В Хабаровском крае на данный момент работает пять глэмпинг-парков.
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