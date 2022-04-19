https://ria.ru/20220419/finlyandiya-1784321963.html

Финляндия усилила пограничный контроль с Россией

Финляндия усилила пограничный контроль с Россией - РИА Новости, 19.04.2022

Финляндия усилила пограничный контроль с Россией

Финляндия усилила пограничный контроль с Россией, Силы обороны готовятся к "потенциально серьёзным инцидентам", сообщают финские военные. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:50

2022-04-19T15:50

2022-04-19T15:50

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Финляндия усилила пограничный контроль с Россией, Силы обороны готовятся к "потенциально серьёзным инцидентам", сообщают финские военные."У нас очень высокая готовность к выполнению наших задач. Мы усилили пограничный контроль, управление и мониторинг ситуации и вообще возможности выполнения задач. Мы регулируем наши действия в соответствии с ситуацией", – приводится в сообщении Сил обороны Финляндии цитата главы Пограничной службы Паси Костамоваара.Он заверил, что финская сторона следит за ходом российской специальной военной операции на Украине и готова к возможным вызовам."Мы оцениваем (риски того), как ситуация на восточной границе может измениться… Например, с российской стороны может появиться больше просителей убежища", – отметил он.Командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен, в свою очередь, заявил о тесном сотрудничестве с Пограничной службой. Он отметил, что в последнее время шла подготовка к потенциально более серьезным инцидентам, связанным с безопасностью, непосредственной военной угрозы Финляндии нет.В среду в парламенте Финляндии начнется обсуждение доклада об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине подготовленного правительственными структурами страны, где среди прочего упоминается возможность вступления Финляндии в НАТО.Также в случае подачи заявки в НАТО Финляндия должна быть готова к широкомасштабным и непредсказуемым влияниям и рискам, например таким как рост напряженности на финско-российской границе, говорится в документе.

https://ria.ru/20220415/finlyandiya-1783792978.html

https://ria.ru/20220415/nato-1783692228.html

https://ria.ru/20220414/rubezhi-1783497110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, финляндия, россия, нато