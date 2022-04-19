https://ria.ru/20220419/finlyandiya-1784321963.html
Финляндия усилила пограничный контроль с Россией
Финляндия усилила пограничный контроль с Россией - РИА Новости, 19.04.2022
Финляндия усилила пограничный контроль с Россией
Финляндия усилила пограничный контроль с Россией, Силы обороны готовятся к "потенциально серьёзным инцидентам", сообщают финские военные. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:50
2022-04-19T15:50
2022-04-19T15:50
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Финляндия усилила пограничный контроль с Россией, Силы обороны готовятся к "потенциально серьёзным инцидентам", сообщают финские военные."У нас очень высокая готовность к выполнению наших задач. Мы усилили пограничный контроль, управление и мониторинг ситуации и вообще возможности выполнения задач. Мы регулируем наши действия в соответствии с ситуацией", – приводится в сообщении Сил обороны Финляндии цитата главы Пограничной службы Паси Костамоваара.Он заверил, что финская сторона следит за ходом российской специальной военной операции на Украине и готова к возможным вызовам."Мы оцениваем (риски того), как ситуация на восточной границе может измениться… Например, с российской стороны может появиться больше просителей убежища", – отметил он.Командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен, в свою очередь, заявил о тесном сотрудничестве с Пограничной службой. Он отметил, что в последнее время шла подготовка к потенциально более серьезным инцидентам, связанным с безопасностью, непосредственной военной угрозы Финляндии нет.В среду в парламенте Финляндии начнется обсуждение доклада об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине подготовленного правительственными структурами страны, где среди прочего упоминается возможность вступления Финляндии в НАТО.Также в случае подачи заявки в НАТО Финляндия должна быть готова к широкомасштабным и непредсказуемым влияниям и рискам, например таким как рост напряженности на финско-российской границе, говорится в документе.
https://ria.ru/20220415/finlyandiya-1783792978.html
https://ria.ru/20220415/nato-1783692228.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, россия, нато
Финляндия усилила пограничный контроль с Россией
Глава погранслужбы Финляндии Костамоваара сообщил об усилении контроля границы с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Финляндия усилила пограничный контроль с Россией, Силы обороны готовятся к "потенциально серьёзным инцидентам", сообщают финские военные.
"У нас очень высокая готовность к выполнению наших задач. Мы усилили пограничный контроль, управление и мониторинг ситуации и вообще возможности выполнения задач. Мы регулируем наши действия в соответствии с ситуацией", – приводится в сообщении Сил обороны Финляндии
цитата главы Пограничной службы Паси Костамоваара.
Он заверил, что финская сторона следит за ходом российской специальной военной операции на Украине
и готова к возможным вызовам.
"Мы оцениваем (риски того), как ситуация на восточной границе может измениться… Например, с российской стороны может появиться больше просителей убежища", – отметил он.
Командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен, в свою очередь, заявил о тесном сотрудничестве с Пограничной службой. Он отметил, что в последнее время шла подготовка к потенциально более серьезным инцидентам, связанным с безопасностью, непосредственной военной угрозы Финляндии нет.
В среду в парламенте Финляндии начнется обсуждение доклада об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине подготовленного правительственными структурами страны, где среди прочего упоминается возможность вступления Финляндии в НАТО
.
Также в случае подачи заявки в НАТО Финляндия должна быть готова к широкомасштабным и непредсказуемым влияниям и рискам, например таким как рост напряженности на финско-российской границе, говорится в документе.